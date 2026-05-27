Florentino Pérez entra en campaña con su legado y la construcción del futuro Real Madrid como bazas electorales

Este miércoles, a las 19:00 horas, Florentino Pérez presentará oficialmente su candidatura a la presidencia del Real Madrid ante los medios.

Lo hará con el sello de una Junta Electoral que ya ha proclamado válida su candidatura por unanimidad y en un escenario que no se vivía en el club blanco desde 2006: una carrera real, con dos candidatos frente a frente. Florentino convocó él mismo estas elecciones hace menos de dos semanas.

El empresario Enrique Riquelme presentará también su candidatura este miércoles a mediodía, tras recibir igualmente el visto bueno de la Junta. Por primera vez desde hace veinte años, los socios madridistas tendrán que elegir entre dos proyectos distintos para el club más laureado de la historia del fútbol.

Florentino llega a esta campaña con un argumento difícil de rebatir: el peso de los números. En sus dos etapas al frente del club -la primera entre 2000 y 2006, la segunda desde el 1 de junio de 2009- ha acumulado 66 títulos oficiales entre fútbol y baloncesto, incluyendo siete Champions League.

La candidatura lo sabe y lo utiliza como punto de partida: esos 66 títulos, según su propio programa, son "solo el principio". El mensaje combina autoafirmación histórica con vocación de continuidad: el mejor ciclo de la historia del fútbol mundial, en su diagnóstico, aún no ha terminado.

Pero Florentino no acude a la campaña solo con el pasado. El eje central de su propuesta es la construcción del Real Madrid de las próximas décadas, y para ello pone sobre la mesa doce líneas de actuación que van desde la gestión deportiva hasta la inteligencia artificial.

El Bernabéu Infinito

La piedra angular es el nuevo Santiago Bernabéu, al que el programa define como el activo estratégico más importante para el futuro del club: estadio, motor de ingresos, icono turístico y plataforma de eventos de escala global.

La idea es que el recinto ya renovado no sea un proyecto cerrado, sino el punto de partida de una expansión de negocio denominado 'Bernabéu Infinito', con experiencias inmersivas y herramientas de inteligencia artificial para conectar con seguidores en todo el planeta.

Santiago Bernabéu L35 Architects Omicrono

La segunda gran apuesta territorial es Valdebebas. La Ciudad Real Madrid, que ya funciona como centro de entrenamiento de referencia en Europa, aparece en el programa como la base de lo que la candidatura llama el 'Innovation District': un espacio que combinaría rendimiento deportivo con conocimiento, investigación y tecnología avanzada.

La ambición es convertir un recinto deportivo en un ecosistema de innovación, una idea que, si se ejecuta, transformaría la naturaleza de lo que hoy es la ciudad de entrenamiento del club.

En el apartado deportivo, el programa construye su discurso sobre la continuidad del ciclo ganador y la política de fichajes como marca de identidad.

Blindaje institucional

La candidatura recuerda que la cadena de jugadores que han pasado por el Madrid bajo su presidencia -desde Luis Figo hasta Kylian Mbappé- no fue producto del azar, sino de una visión sostenida y de la capacidad económica para ejecutarla.

La independencia financiera aparece como un eje propio dentro del programa: Florentino subraya que sin músculo económico no hay proyecto deportivo posible, y que preservar esa autonomía es una condición innegociable para seguir compitiendo con los grandes clubes del continente, incluyendo a aquellos respaldados por inversión estatal.

Una de las claves políticas del programa es el eje que Florentino llama "blindaje institucional". La propuesta busca reforzar los mecanismos que garanticen que el club siga perteneciendo a sus socios frente a posibles intentos de entrada de agentes externos.

La idea de fondo es clara: en un fútbol europeo donde proliferan los modelos de propiedad privada y la financiación estatal de clubes competidores, Florentino presenta la naturaleza de club de socios como un valor diferencial que hay que defender activamente, no solo preservar por inercia.

Florentino Pérez, en rueda de prensa. Europa Press

En materia de fútbol europeo, el programa vuelve a colocar al Real Madrid como actor político del modelo continental. La candidatura habla de defender un fútbol europeo más "libre, competitivo, abierto al cambio y sostenible".

La formulación es deliberadamente amplia, pero remite a una posición que Florentino ha sostenido durante años: la necesidad de reformar las estructuras de competición europeas para que respondan a criterios deportivos y económicos más equilibrados.

El programa también dedica espacio a las secciones que no generan los grandes titulares pero que son parte esencial de la identidad del club.

El baloncesto aparece con una mención expresa a su valor histórico y simbólico, acompañada de un compromiso con la sostenibilidad económica de la sección, un asunto que en los últimos tiempos ha generado debate interno.

La cantera recibe un respaldo explícito como fuente de talento e identidad, con datos que avalan su importancia: la Youth League y el historial de futbolistas formados en Valdebebas que han llegado a competir al más alto nivel.

El fútbol femenino también tiene hueco, aunque el programa reconoce sin ambages la distancia que todavía existe respecto a los equipos más potentes de Europa y lo plantea como un reto pendiente.

Completan el programa la dimensión social del club a través de la Fundación Real Madrid -con actividad solidaria, educativa e internacional- y la proyección académica de la Escuela Universitaria Real Madrid, que Florentino presenta como una vía para convertir al club en referencia también en formación y gestión deportiva.

La carta de presentación de la candidatura, firmada por el propio Florentino, resume la filosofía del proyecto con una frase que es también una declaración de intenciones políticas: "La continuidad no significa inmovilismo; significa seguir transformando el club desde la experiencia, la estabilidad y la ambición".

Este miércoles, ante los socios y la prensa, tendrá que convencer de que esa diferencia es real. Y de que el Real Madrid del futuro, el que dibuja su programa, solo puede construirse desde donde está hoy.