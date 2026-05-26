El Real Madrid, por primera vez sin representante en España para un Mundial: la radiografía de un hecho histórico

La lectura de una lista de convocados para un Mundial suele medirse en clave de nombres propios, sorpresas de última hora y debates tácticos. Sin embargo, la última convocatoria de la selección española ha dejado un veredicto que trasciende lo estrictamente deportivo para entrar directo en la historia.

Por primera vez en casi un siglo de Copas del Mundo, España viajará a la gran cita sin un solo jugador del Real Madrid en sus filas.

La foto de la expedición en Las Rozas, despojada por completo del color blanco, ofrece la radiografía perfecta de un cambio de era: el momento exacto en que los caminos del combinado nacional y del club más laureado del mundo han terminado por bifurcarse.

Para comprender cómo se llega a este casillero a cero, es obligatorio analizar la distancia que se ha ido fraguando a fuego lento a lo largo de toda la temporada.

El nombre que mejor personifica este vacío es, sin duda, Dani Carvajal. El lateral, eterno baluarte de la banda derecha y uno de los últimos guardianes de la vieja guardia de la Selección, se ha quedado fuera del avión mundialista.

Ha sido una campaña ingrata para el defensor, marcada por la escasez de oportunidades dentro de los planes de Arbeloa y la falta de continuidad competitiva. Dos factores que han sido determinantes para ni siquiera estar en la prelista.

Sin embargo, la gran sorpresa de la lista ha sido la exclusión de Dean Huijsen. El joven central venía siendo un fijo indiscutible en las citas previas del seleccionador, consolidado como un futbolista de presente y de enorme proyección que ya había dejado excelentes sensaciones tras debutar con desparpajo en la Nations League.

Huijsen era un habitual, el puente perfecto entre el mañana de la selección y el arraigo en el club, por lo que su inesperado descarte final ha terminado por certificar el apagón absoluto de representantes de la entidad madridista, dejando completamente huérfana de color blanco a la expedición española.

Una perspectiva histórica

Este desierto contemporáneo contrasta de forma casi violenta cuando se analiza el retrovisor de la Copa del Mundo. Históricamente, el Real Madrid no solo aportaba piezas de recambio, sino que vertebraba el alma, el carácter y la columna vertebral de la selección española.

Hubo épocas de auténtica opulencia en el siglo pasado, como los siete expedicionarios que viajaron al Mundial de Chile en 1962 -con mitos de la talla de Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskas y Paco Gento- o los otros siete que acudieron a México 1986 en pleno apogeo de la célebre Quinta del Buitre.

Mundial Seleccionados Nombres 1934 5 Ciriaco, Hilario, Quincoces, Regueiro, Zamora. 1950 1 Molowny. 1962 7 Araquistáin, Del Sol, Di Stéfano, Gento, Pachín, Puskas, Santamaría. 1966 6 Sanchís, Zoco, Amancio, Gento, Betancort, Pirri. 1978 5 Juanito, Santillana, Miguel Ángel, Pirri, Isidoro. 1982 5 Camacho, Juanito, Gallego, Santillana, Miguel Ángel. 1986 7 Camacho, Maceda, Gordillo, Butragueño, Gallego, Chendo, Míchel. 1990 6 Chendo, Sanchís, Vázquez, Butragueño, Hierro, Míchel. 1994 3 Hierro, Alkorta, Luis Enrique. 1998 5 Hierro, Morientes, Raúl, Cañizares, Campo. 2002 5 Casillas, Helguera, Hierro, Raúl, Morientes. 2006 4 Casillas, Salgado, Raúl, Ramos. 2010 5 Casillas, Albiol, Ramos, Arbeloa, Xabi Alonso. 2014 3 Casillas, Alonso, Ramos. 2018 6 Carvajal, Nacho, Lucas, Ramos, Isco, Asensio. 2022 2 Asensio, Carvajal. 2026 0

Incluso en la época más gloriosa de nuestro fútbol, durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el bloque de juego venía fuertemente influenciado por el Barcelona, el Real Madrid blindaba el éxito con cinco pilares fundamentales que acapararon elogios internacionales: Iker Casillas alzando el trofeo al cielo de Johannesburgo, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa y Raúl Albiol.

La caída, sin embargo, ha sido vertiginosa en la última década. De los seis representantes en Rusia 2018 se pasó a los dos testimoniales de Qatar 2022, hasta desembocar en el páramo absoluto de este año. La evolución de las cifras ofrece una radiografía matemática e inequívoca de esta desconexión temporal.

Las causas

¿Cómo se explica que el club más laureado de Europa no tenga un solo futbolista seleccionable en el combinado de su propio país? La respuesta no responde a una fobia personal del seleccionador de turno, sino a la confluencia de dos modelos deportivos radicalmente opuestos que se han terminado de cruzar en este año.

Por un lado, la política de fichajes del Real Madrid se ha internacionalizado de manera extrema durante el último lustro, priorizando la captación del talento diferencial joven fuera de sus fronteras.

En un once titular donde brillan con luz propia figuras globales, el espacio y los minutos de calidad para el futbolista nacional de élite se han visto reducidos a la mínima expresión dentro de la plantilla madridista.

Dani Carvajal, durante un partido con la selección española. EFE

La lista definitiva ya es oficial y el debate queda abierto en las calles. España afrontará la cita mundialista de 2026 bajo una nueva realidad, obligada a buscar el éxito sin el que ha sido históricamente su principal motor de futbolistas.

El tiempo dirá si este cero en el casillero madridista es una anomalía coyuntural fruto de una temporada atípica, o la confirmación definitiva de un cambio de tendencia estructural entre el club de Concha Espina y Las Rozas.

Lo único seguro es que, cuando el balón empiece a rodar, el fútbol español iniciará un capítulo inédito en su historia: el de un Mundial sin el Real Madrid.