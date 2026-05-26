Florentino Pérez lanza su campaña a la presidencia: "Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa"

Las urnas del Real Madrid están muy cerca de desempolvarse 20 años después. Los más de 90.000 socios tendrán que decidir el futuro del club.

Por un lado, Florentino Pérez, nombrado por los Premios Globe Soccer 2024 como el mejor presidente de la historia; por el otro, el dueño de Cox Energy, el empresario alicantino Enrique Riquelme.

El pasado 14 de mayo la Junta Electoral del Real Madrid acordó convocar elecciones a la presidente y junta directiva. Una vez confirmadas las dos candidaturas ahora debe hacer pública la fecha y el lugar de las votaciones.

Hasta entonces, la campaña electoral sigue su curso. El actual presidente ha diseñado una hoja de ruta para movilizar al electorado -más de 90.000 socios serán llamados a las urnas-, lo que representa uno de los principales desafíos para cualquier candidatura.

Empezó a hacerlo el pasado sábado con una gran estrategia de marketing: desplegó una lona gigante a orillas del Bernabéu mostrando las siete Copas de Europa que el club ha levantado desde que él está al frente de la presidencia del Real Madrid.

El siguiente paso se ha producido este martes al presentar su página web y se ha creado un perfil en redes sociales para presentar los ejes de su programa electoral.

Una estrategia que se entiende como una apuesta por la máxima visibilidad y por captar la atención de todos los socios que decidirán con su voto el futuro del Real Madrid.

A ellos se dirige directamente el presidente del Real Madrid, porque "el futuro necesita a quien ya lo hizo realidad". Un vídeo como presentación de su candidatura donde queda perfectamente reflejada la apuesta por seguir construyendo el equipo y el club con sus valores.

Este corto rodaje construido sobre una idea repetida de principio a fin: el Real Madrid entiende el futuro antes que los demás y su obligación consiste en mantenerse por delante mientras el resto intenta alcanzarle.

En la carrera por captar el voto de los socios, Florentino Pérez parece que ya le saca una importante ventaja a Enrique Riquelme. Todos y cada uno de los mensajes que el presidente traslada están fuertemente argumentados bajo la hemeroteca, o mejor dicho, la historia del club.

Elecciones 20 años después

Una historia que se ha hecho más grande a base de los éxitos cosechados sobre todo en los últimos 17 años. Desde aquel 31 de mayo de 2009 en el que el actual presidente del club blanco fue investido en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu tres años después de haber dimitido.

'Vuelve la ilusión' fue su lema de aquella campaña breve en la que no tuvo rival. Este año ha cambiado: Enrique Riquelme se presenta como la alternativa en unas elecciones que han sido convocadas únicamente por la decisión del propio Florentino, puesto que fue reelegido el año pasado y no tenía la obligación de convocar elecciones.

"He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid. Y especialmente contra mí", dijo en la rueda de prensa que dio ante los medios.

Florentino Pérez, en rueda de prensa. EFE

Veinte años después se volverán a celebrar unas elecciones en la 'Casa Blanca'. Bajo el lema 'Historia por hacer', Florentino ha defendido que el Real Madrid necesita "pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el ritmo" en un escenario donde el fútbol cambia constantemente.

"Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación y es la marca más valiosa del planeta", aseguró. Florentino utiliza esa enumeración para reforzar la imagen de una entidad convertida en referencia mundial tanto en el terreno deportivo como en el económico.

El mensaje no tiene un tono de celebración cerrada, porque inmediatamente introdujo la necesidad de seguir evolucionando. "El mundo cambia cada día y el liderazgo no se puede dar por hecho. Debemos seguir trabajando día a día", añadió.

Florentino Pérez defendió que "el mejor ciclo de la historia del fútbol mundial aún no ha acabado".

Ahí aparece uno de los grandes argumentos electorales de su candidatura: convertir los éxitos conseguidos durante su presidencia en el punto de partida del futuro inmediato del club.

"66 títulos ganados, entre ellos siete Champions, son nuestro listón para todo lo que viene", explica el dirigente, antes de proyectar otra vez el mensaje hacia el futuro. "Nuevas noches que parecerán imposibles, pero que volveremos a vivir juntos".

El presidente quiso asociar esa continuidad ganadora a una planificación sostenida durante años. La política de fichajes ocupó una parte importante del discurso y apareció vinculada a la capacidad del club para atraer a las grandes estrellas mundiales.

"Desde Figo hasta Mbappé, ninguno llegó solo", señala Florentino Pérez, que utilizó esas incorporaciones como ejemplo de una estrategia mantenida durante décadas. "Fueron el resultado de una visión y una determinación que no podemos perder", añade.

Por último, Florentino Pérez recuerda que el Real Madrid "no pertenece a ningún presidente" porque es de los socios.

"Siempre fue vuestro y siempre lo será, porque la grandeza no se improvisa ni se hereda, porque el mejor club del mundo no se detiene", concluye el vídeo lanzado por la candidatura de Florentino Pérez.

Florentino Pérez posando con el Premio Globe Soccer. Real Madrid

No existe mejor mensaje de campaña para Florentino Pérez que recordar al socio del Real Madrid los éxitos bajo su mandato.

El presidente con más títulos en la historia del club (37) cuenta con 7 ligas; 3 Copas del Rey; 7 Supercopas de España; 7 Champions League; 6 Supercopas de Europa; 7 Intercontinentales/Mundialitos de clubes. 66 en total teniendo en cuenta la sección de baloncesto.

La cuenta atrás para que los socios acudan a las urnas está a punto de comenzar. Mientras el reloj sigue corriendo por los plazos marcados por la Junta Electoral, el madridismo ya se prepara para llevar a miles de socios, papeleta en mano, camino de las urnas.