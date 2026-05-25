El pueblo español donde se refugia Unai Simón: 1.100 habitantes, Museo de la Miel y una estela funeraria medieval

Lejos de los focos y de la presión del fútbol profesional, Unai Simón encuentra tranquilidad en Murguía, el pequeño pueblo alavés donde nació. La localidad, situada en el valle de Zuia, supera ligeramente los 1.100 habitantes y mantiene un marcado ambiente rural.

El guardameta del Athletic Club y de la selección española siempre ha mostrado orgullo por sus raíces. A pesar de competir al máximo nivel europeo, continúa muy ligado a su tierra y aprovecha sus descansos para regresar a un entorno mucho más tranquilo.

Murguía se encuentra en la comarca de Gorbeialdea, muy cerca del Parque Natural del Gorbea. Rodeado de montañas y naturaleza, el pueblo destaca por sus paisajes verdes y por conservar muchas tradiciones vinculadas históricamente al territorio alavés.

La localidad cuenta con uno de sus espacios más conocidos en la Casa del Parque y el Museo de la Miel. Este centro explica el trabajo de los apicultores de la zona y la importancia histórica que ha tenido la producción de miel

El museo muestra herramientas tradicionales utilizadas en las colmenas y diferentes procesos relacionados con la extracción de la miel. Además, permite conocer mejor la relación entre el entorno natural del Gorbea y una actividad que sigue teniendo presencia en la comarca.

Unai Simón, en el partido ante Georgia. REUTERS

Otro de los elementos históricos más llamativos de Murguía es una antigua estela funeraria medieval hallada en la zona. Estas piezas de piedra eran utilizadas siglos atrás para señalar enterramientos y forman parte del patrimonio histórico del territorio vasco.

En dicha estela, se puede ver inscrito un hito legendario y trágico que forma parte del folclore local y que marca la antigua relación de este pueblo con la naturaleza salvaje: "A una chica le comió el lobo".

Unai Simón continúa consolidándose como uno de los mejores porteros españoles de los últimos años. El internacional fue campeón de la Eurocopa con España y también levantó la Copa del Rey con el Athletic Club hace apenas unos años.

El guardameta se ha convertido en una pieza fundamental tanto en Bilbao como en la Selección. Sus actuaciones en grandes torneos internacionales le han situado entre los futbolistas españoles más reconocidos y valorados del panorama actual y se espera que siga con ese papel en el próximo Mundial.

Pese a ello, Murgí sigue siendo el lugar donde el portero encuentra desconexión y calma. Entre naturaleza, tradición y calles silenciosas, el pueblo alavés mantiene intacto el vínculo con uno de los grandes referentes actuales del fútbol español.