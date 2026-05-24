El refugio de César Azpilicueta en un municipio español: a 5 km de Pamplona y un retablo declarado monumento nacional

El refugio de César Azpilicueta está muy cerca de Pamplona. El defensa navarro, que el anterior viernes anunció su retirada del fútbol profesional a los 36 años, siempre ha mantenido un fuerte vínculo con Zizur Mayor, el municipio donde nació y al que ha estado ligado durante toda su carrera.

Situado a apenas cinco kilómetros de la capital navarra, Zizur Mayor se ha convertido con el paso de los años en uno de los municipios más importantes del entorno de Pamplona.

Su crecimiento urbanístico y su cercanía con la ciudad han transformado la localidad, aunque todavía conserva buena parte de su patrimonio histórico.

Entre sus principales atractivos destaca la iglesia de San Andrés, uno de los símbolos del municipio. En su interior se encuentra el retablo mayor, una obra del siglo XVI que fue declarada monumento nacional en 1973 y que está considerada una de las joyas artísticas de la zona.

El retablo, atribuido a Juan de Bustamante, combina esculturas y pinturas dedicadas a escenas religiosas y a la vida de San Andrés, patrón de la localidad. La obra fue restaurada durante el siglo pasado gracias a la colaboración de distintas instituciones navarras y todavía hoy es uno de los grandes orgullos culturales del municipio.

Azpilicueta agradece el apoyo a la afición durante el partido ante el Alavés. Europa Press

En ese entorno tranquilo y alejado del foco mediático creció Azpilicueta antes de iniciar una trayectoria que le llevó a convertirse en uno de los futbolistas españoles más respetados de las últimas décadas.

Formado en Tajonar, debutó con CA Osasuna y posteriormente desarrolló gran parte de su carrera en clubes como Olympique de Marsella, Chelsea FC, Atlético de Madrid y Sevilla FC.

Su etapa más exitosa llegó en Inglaterra. En el Chelsea fue capitán y levantó títulos como la Champions League, la Premier League, la Europa League y el Mundial de Clubes. Además, fue internacional absoluto con España durante más de una década y disputó grandes torneos internacionales con la Selección.

El futbolista navarro siempre ha presumido de sus raíces y de la tranquilidad que encuentra en su tierra natal. Zizur Mayor, rodeado de naturaleza y muy próximo a Pamplona, ha sido durante años uno de los lugares elegidos por Azpilicueta para desconectar de la presión mediática y del ritmo frenético del fútbol profesional.

Ahora, tras veinte temporadas en la élite, Azpilicueta pone punto final a su carrera profesional. Y lo hace manteniendo intacta la conexión con Zizur Mayor, el municipio navarro donde comenzó todo y donde permanece uno de sus grandes refugios lejos del ruido del fútbol.