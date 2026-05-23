Última jornada de La Liga, fútbol hoy en directo | Narración y resultados de los partidos de Primera División
🔴 Siga el minuto a minuto la última jornada de La Liga hoy: fútbol en vivo
-
Última jornada de La Liga, en directo | ¡Tiempo de descanso!
Llegamos al descanso en los nueve partidos que se están jugando de manera simultánea en esta última jornada. Estos son los marcadores:
Alavés 1 - 0 Rayo
Celta 0 - 0 Sevilla
Espanyol 0 - 1 Real Sociedad
Getafe 0 - 0 Osasuna
Girona 0 - 1 Elche
Mallorca 1 - 0 Real Oviedo
Real Betis 1 - 1 Levante
Real Madrid 2 - 1 Athletic Club
Valencia 0 - 0 Barça
El Celta iría a la Europa League y el Getafe a la Conference League. Descenderían Girona y Mallorca a Segunda División.
-
Última jornada de La Liga, en directo | ¡¡Goool del Levante!!
¡Otro gol importante para el descenso! ¡Marca el Levante ante el Real Betis para poner el 1-1! El tanto de Espí pone el empate y le da mucha vida a los valencianos, que con el empate no dependen de nadie más para salvarse.
-
Última jornada de La Liga, en directo | ¡¡Goool del Athletic Club!
¡Qué golazo de Guruzeta para el Athletic Club! Williams hizo una buena jugada por la derecha y en el punto de penalti fue Guruzeta el que, libre de marca, enganchó una volea espectacular para el 2-1.
-
Última jornada de La Liga, en directo | ¡¡Gooool del Mallorca!!
¡Goool del RCD Mallorca! Marca Pablo Torre el 1-0 para el conjunto balear ante el Real Oviedo. El Mallorca hace sus deberes y tiene que esperar ahora otros resultados para confirmar el milagro de la salvación.
-
Última jornada de La Liga, en directo | ¡¡Goool del Real Madrid!!
¡Goool de Jude Bellingham para el Real Madrid! Gran gol del inglés para hacer el 2-0 ante el Athletic Club. Buen desmarque del inglés, que controló con el pecho y aprovechó el balón botando para colar una gran volea.
-
Última jornada de La Liga, en directo | ¡¡Gooool del Elche!!
¡Llega un gol importantísimo para la pelea por el descenso! ¡¡Marca el Elche en Girona!! Álvaro Rodríguez pone el 0-1 con un golazo increíble que puede valer una permanencia. Los ilicitanos saben que sumando están fuera del descenso, y su gol les acerca mucho a la salvación mientras que hunde al Girona.
-
Última jornada de La Liga, en directo | ¡¡Goool de la Real Sociedad!!
¡Se adelanta la Real Sociedad ante el RCD Espanyol! Marca Oskarsson para la Real (0-1), que ya no se juega nada, ante un Espanyol que tiene remotas opciones de entrar todavía en Europa.
-
Última jornada de La Liga, en directo | Los que necesitan reaccionar
A quienes más les urge reaccionar en estos momentos es al RCD Mallorca y al Girona. Los baleares y los catalanes son ahora mismo equipo de Segunda División y ni siquiera están ganando sus respectivos partidos ante Oviedo y Elche.
-
Última jornada de La Liga, en directo | Balde, al palo en Mestalla
A punto ha estado el Barcelona de adelantarse ante el Valencia. Alejandro Balde se internó en el área y soltó un zurdazo brutal contra el lateral de la red. Se mantiene el 0-0.
-
Última jornada de La Liga, en directo | Así está todo en el primer cuarto de hora
Alavés 1 - 0 Rayo
Celta 0 - 0 Sevilla
Espanyol 0 - 0 Real Sociedad
Getafe 0 - 0 Osasuna
Girona 0 - 0 Elche
Mallorca 0 - 0 Real Oviedo
Real Betis 1 - 0 Levante
Real Madrid 1 - 0 Athletic Club
Valencia 0 - 0 Barça
Iría a Europa League el Celta de Vigo y a Conference League el Getafe.
Descenderían Mallorca y Girona.
-
Última jornada de La Liga, en directo | ¡¡Goool del Alavés!!
¡Goool del Deportivo Alavés! Marca el conjunto vasco el 1-0 ante el Rayo Vallecano al paso por el primer cuarto de hora. El Alavés ya está salvado y el Rayo apura sus opciones de entrar en Europa vía Liga.
-
Última jornada de La Liga, en directo | ¡Goool del Real Madrid!
¡¡Goool del Real Madrid!! ¡Marca Gonzalo el 1-0 ante el Athletic Club gracias a una gran asistencia de Dani Carvajal! En el día de su despedida, Carvajal asiste a un joven valor como es Gonzalo.
-
Última jornada de La Liga, en directo | Todos los ojos puestos en Girona
El punto clave del descenso se encuentra en Girona. En Montilivi se enfrentan el Girona y el Elche, y quien pierda en ese partido sabe que descenderá a Segunda División.
-
Última jornada de La Liga, en directo | ¡Goool del Betis!
¡Llega el primer gol de la tarde! ¡Marca el Real Betis ante el Levante! (1-0). El Real Betis ya no se juega nada mientras que el Levante es uno de los equipos que se juegan el descenso. Pese a la derrota, el Levante estaría salvado con el resto de marcadores.
-
Última jornada de La Liga, en directo | ¡El balón ya está en movimiento!
¡¡Ya rueda el balón en los nueve campos!! Por delante 90 minutos de infarto para muchos equipos, especialmente para aquellos que se juegan el descenso a Segunda División.
-
Última jornada de La Liga, en directo | ¡A punto de comenzar la última jornada de La Liga!
Los partidos deben arrancar hoy con puntualidad extrema para que ninguno de los equipos tenga ventaja al conocer el marcador de sus rivales. ¡Esto está a punto de comenzar en los nueve campos!
-
Última jornada de La Liga, en directo | Despedida de Carvajal
En el Santiago Bernabéu se despide oficialmente hoy a Dani Carvajal, leyenda del Real Madrid que juega su último partido vestido de blanco. Habrá un homenaje para el lateral derecho al término del partido.
-
Última jornada de La Liga, en directo | Estos son los partidos de hoy
Todos estos partidos se juegan a las 21:00:
Alavés - Rayo
Celta - Sevilla
Espanyol - Real Sociedad
Getafe - Osasuna
Girona - Elche
Mallorca - Real Oviedo
Real Betis - Levante
Real Madrid - Athletic Club
Valencia - Barça
-
Última jornada de La Liga, en directo | Lo que queda de Europa
También quedan por definir los equipos que irán a Europa League y a Conference League. El Celta arranca la jornada sexto, en puesto de Europa League, mientras que el Getafe es séptimo en Conference League. Sin embargo, Rayo Vallecano, Valencia y Espanyol son quienes todavía tienen opciones de entrar en los puestos europeos.
-
Última jornada de La Liga, en directo | El lío del descenso
Hay cinco equipos que llegan a esta última jornada de La Liga teniendo que certificar todavía su permanencia en Primera División. RCD Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante son los cinco clubes que aún pueden dar con sus huesos en Segunda División.