Rafa Mir será juzgado el jueves por agresión sexual y lesiones: se enfrenta a una condena de 10 años y medio de prisión

Un nuevo capítulo se va a escribir el próximo jueves en el 'Caso Rafa Mir'. Después de que la Fiscalía solicitara en el mes de marzo una condena de diez años y medio de prisión, el jugador se sentará el 28 de mayo en el banquillo de los acusados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia para ser juzgado por agresión sexual y lesiones.

El futbolista del Elche fue detenido en septiembre de 2024, cuando jugaba en el Valencia, tras la denuncia presentada por una mujer a la que conoció en una discoteca y que acudió posteriormente a su casa junto a una amiga y otro amigo del delantero, el también futbolista Pablo Jara.

El Ministerio Público sostiene que los acusados conocieron a las víctimas en una discoteca de Valencia y que, una vez finalizada la noche en el local, los cuatro se desplazaron al chalé en el que residía Rafa Mir.

Según el relato de la Fiscalía, el entonces futbolista del Valencia mantuvo relaciones sexuales consentidas con una de las jóvenes en una de las habitaciones de la vivienda.

Posteriormente, añade el escrito, abandonó el cuarto, cogió en brazos a la otra víctima y la arrojó vestida a la piscina antes de introducirse también en el agua y realizarle tocamientos en zonas íntimas, además de otras prácticas de carácter sexual.

La joven abandonó la vivienda de manera precipitada y huyó del lugar, aunque poco después advirtió que había olvidado su bolso, por lo que regresó para recuperarlo.

La acusación pública sostiene que, en ese momento, el procesado la obligó a entrar en un cuarto de baño, donde presuntamente la forzó sexualmente pese a que ella insistía en que quería marcharse.

Rafa Mir, junto a sus servicios jurídicos.

Mientras tanto, la otra mujer se encontraba bañándose en la piscina cuando, según la Fiscalía, el segundo acusado se aproximó y comenzó a realizarle tocamientos en las partes íntimas. La joven logró apartarlo y le pidió que cesara.

El Ministerio Público añade que, cuando ambas abandonaban la vivienda, el segundo encausado empujó a una de ellas y le propinó un puñetazo en el rostro mientras les gritaba: "Sois unas niñatas, piraos".

A consecuencia de los hechos, una de las jóvenes sufrió contusiones y erosiones, mientras que la otra padeció un trastorno psíquico cuya recuperación se prolongó durante 180 días, según recoge el escrito de acusación.

Por todo ello, la Fiscalía solicita inicialmente para el principal acusado una pena de diez años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones. Para el segundo procesado reclama tres años de cárcel por un delito de agresión sexual, además de una multa por lesiones.

La defensa de Mir, por su parte, ha solicitado la libre absolución del futbolista al considerar que las relaciones fueron consentidas y que no incurrió en conducta delictiva alguna.