Carvajal, un homenaje al jugador que puso la primera piedra en Valdebebas: "Quiero que me recordéis con orgullo"

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El 23 de mayo será una fecha inolvidable para Dani Carvajal, del mismo modo que lo fue el 12 de mayo de 2004 cuando colocó la primera piedra de la Ciudad Deportiva Real Madrid acompañado de Alfredo Di Stéfano.

Ante el Athletic Club, el defensa jugó su último partido con la camiseta del club al que ha estado ligado durante más de dos décadas. El madrileño se marcha con 27 títulos -el que más, detrás de Luka Modric- en 13 temporadas en el primer equipo.

Este sábado se terminó el periplo del jugador español ante la afición del Real Madrid y el hasta ahora capitán tuvo una despedida a la altura de su trayectoria en la historia del club blanco.

"𝑬𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒏̃𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝒏𝒊𝒏̃𝒐. 𝑬𝒍 𝒕𝒓𝒊𝒖𝒏𝒇𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒍𝒆𝒚𝒆𝒏𝒅𝒂. 𝑮𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔, 𝑪𝒂𝒓𝒗𝒂𝒋𝒂𝒍"



🥹 La despedida del Bernabéu a Dani Carvajal.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Jll6XVUWmm — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 23, 2026

Fue un homenaje de lo más emotivo, bañado de lágrimas tanto del gran protagonista como de sus propios compañeros y también en la grada.

Carvajal no se olvidó de quienes le han acompañado durante todos estos años: empezó agradeciendo a Florentino por traerle de vuelta desde Alemania y por renovarle cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado.

"𝑫𝒂𝒓 𝒍𝒂𝒔 𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒂 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆, 𝑫𝒐𝒏 𝑭𝒍𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒐".



🗣️ El emotivo mensaje de Dani Carvajal en su despedida del Bernabéu. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/vrCUbx3Bdi — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 23, 2026

Con la marcha del madrileño se pone fin a un ciclo en el que el Real Madrid ha ganado cuatro Champions en cinco años y Carvajal tampoco se quiso olvidar de todos ellos: "Cristiano, Casillas, Ramos, Ancelotti, Zidane... Nombres que han llevado por alto este escudo y quiero pedir un aplauso para ellos porque nos llevaron a lo más alto".

Tras haber sufrido la cara más amarga de este deporte y también haberse consagrado como uno de los mejores laterales en la historia del Real Madrid y del fútbol, Carvajal se marcha como lo que es, una auténtica leyenda.