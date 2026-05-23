Carvajal, un homenaje al jugador que puso la primera piedra en Valdebebas: "Quiero que me recordéis con orgullo"
El lateral se despidió para siempre de la casa del Real Madrid con un gran homenaje en una noche muy emotiva.
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El 23 de mayo será una fecha inolvidable para Dani Carvajal, del mismo modo que lo fue el 12 de mayo de 2004 cuando colocó la primera piedra de la Ciudad Deportiva Real Madrid acompañado de Alfredo Di Stéfano.
Ante el Athletic Club, el defensa jugó su último partido con la camiseta del club al que ha estado ligado durante más de dos décadas. El madrileño se marcha con 27 títulos -el que más, detrás de Luka Modric- en 13 temporadas en el primer equipo.
Este sábado se terminó el periplo del jugador español ante la afición del Real Madrid y el hasta ahora capitán tuvo una despedida a la altura de su trayectoria en la historia del club blanco.
"𝑬𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒏̃𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝒏𝒊𝒏̃𝒐. 𝑬𝒍 𝒕𝒓𝒊𝒖𝒏𝒇𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒍𝒆𝒚𝒆𝒏𝒅𝒂. 𝑮𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔, 𝑪𝒂𝒓𝒗𝒂𝒋𝒂𝒍"— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 23, 2026
🥹 La despedida del Bernabéu a Dani Carvajal.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Jll6XVUWmm
Fue un homenaje de lo más emotivo, bañado de lágrimas tanto del gran protagonista como de sus propios compañeros y también en la grada.
Carvajal no se olvidó de quienes le han acompañado durante todos estos años: empezó agradeciendo a Florentino por traerle de vuelta desde Alemania y por renovarle cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado.
"𝑫𝒂𝒓 𝒍𝒂𝒔 𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒂 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆, 𝑫𝒐𝒏 𝑭𝒍𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒐".— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 23, 2026
🗣️ El emotivo mensaje de Dani Carvajal en su despedida del Bernabéu. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/vrCUbx3Bdi
Con la marcha del madrileño se pone fin a un ciclo en el que el Real Madrid ha ganado cuatro Champions en cinco años y Carvajal tampoco se quiso olvidar de todos ellos: "Cristiano, Casillas, Ramos, Ancelotti, Zidane... Nombres que han llevado por alto este escudo y quiero pedir un aplauso para ellos porque nos llevaron a lo más alto".
Tras haber sufrido la cara más amarga de este deporte y también haberse consagrado como uno de los mejores laterales en la historia del Real Madrid y del fútbol, Carvajal se marcha como lo que es, una auténtica leyenda.
El discurso de Carvajal
Estoy muy emocionado con esta gran despedida. Lo primero quiero dar las gracias a nuestro presidente, don Florentino. Él fue quien me trajo de vuelta desde Alemania, gracias a él hemos ganado muchas cosas.
24 horas después de una grave lesión de rodilla en aquella banda no dudó en ampliar mi contrato, así que gracias de todo corazón. Después quería dar las gracias a todos mis compañeros.
Los actuales, no hemos tenido dos temporadas fáciles pero volveremos a ganar, somos el Real Madrid y hay que levantarse como dice nuestra historia.
Hoy no puedo dejar de recordar esta época dorada que hemos vivido. Con mi salida ponemos fin a una era maravillosa, una era de cuatro Champions en cinco años, aquella Décima, tres Champions consecutivas, aquellos Cristiano, Casillas, Ramos, Ancelotti, Zidane... Nombres que han llevado por alto este escudo y quiero pedir un aplauso para ellos porque nos llevaron a lo más alto.
Quiero continuar agradeciendo a mis padres, a mi hermana, por hacer ese esfuerzo tan grande cuando era niño. Por llevarme a entrenar, a los partidos, con frío, lluvia o nieve.
Habéis puesto de vuestra parte para que mi sueño se hiciera realidad. Y también a mi mujer, a mis hijos.
He vivido dos años muy difíciles, la cara amarga de este deporte y vosotros habéis sido mi motor, habéis hecho que mis días tristes se llenasen de luz, que tuviera la fuerza para levantarme una y otra vez y os quiero mucho.
Por último, gracias a todos vosotros, sois maravillosos, desde mi primer día hasta hoy nos habéis llevado en volandas. Lo que se vive en este estadio no se puede describir, hay que sentirlo. Me habéis apoyado desde el día que llegué.
Con ver esta despedida me hace estar orgulloso de ser madridista. Gracias por las remontadas imposibles, por estar en las buenas y en las malas.
Hay trayectorias de jugadores que tienen sus éxitos, pero hay otras que las define cuánta gente puede recordar. Sólo espero que cuando me recordéis lo hagáis con orgullo y con la certeza de que lo di todo por esta camiseta".