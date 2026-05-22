Trent Alexander-Arnold se pierde el Mundial: la polémica convocatoria de Tuchel que deja fuera a varios pesos pesados

Trent Alexander-Arnold se queda fuera del Mundial. Tuchel no le ha incluido en la convocatoria que ha salido a la luz este viernes.

El seleccionador tampoco ha incluido a varios pesos pesados que venían teniendo un papel importante en el combinado inglés como Harry Maguire o Cole Palmer.

Pese a la gran sorpresa por las bajas, el técnico ha querido dejar claro cual es su opinión: "Es difícil complacer a todos y, al final, tenemos que elegir un equipo que nos guste y en el que creamos de verdad".

Además, ha querido justificar su elección por ese equipo: "Lo que buscamos es lograrlo solo como equipo. Creo que hemos dado con el equilibrio perfecto".

Tuchel ha llamado uno a uno a los jugadores que no han entrado a la lista para explicarles los motivos de su elección y tener una muestra de respeto hacia ellos: "Fueron llamadas difíciles. Llamé a todos los jugadores que estaban con nosotros y quise mostrarles mi aprecio".

Tuchel dirigiendo en un partido de Inglaterra. Europa Press

Pese a esto, Harry Maguire quiso expresar su opinión a través de las redes sociales: "Me ha dejado conmocionado y destrozado por la decisión".

Y es que el defensa venía siendo clave en la Selección, llegando a ser el capitán en anteriores convocatorias.

La ausencia de Trent con Inglaterra venía siendo habitual, el técnico alemán no ha contado con él en las últimas convocatorias y esta no ha sido una excepción.

Sin embargo, no deja de ser un duro golpe para el jugador del Real Madrid que llega en un buen estado de forma a este tramo final de la temporada.

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