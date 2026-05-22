El refugio de Pau Cubarsí en un pueblo de 185 habitantes: sin un campo de fútbol, una iglesia del año 882 y la carpintería familiar

A sus 19 años, Pau Cubarsí se ha convertido en una de las irrupciones más sorprendentes del fútbol español. El joven central del FC Barcelona ha cautivado por su madurez, su salida de balón y una personalidad impropia de su edad, consolidándose rápidamente como una de las grandes promesas surgidas de La Masia.

Sin embargo, pocos conocen realmente los orígenes del jugador, una de las grandes irrupciones del fútbol español en los últimos años. El central gerundense aterrizó en La Masia el 1 de julio de 2018, cuando todavía estaba en categoría alevín, después de haber dado sus primeros pasos en las categorías inferiores del Girona FC.

Desde entonces, su progresión en el FC Barcelona fue constante y silenciosa, quemando etapas hasta consolidarse como una de las grandes promesas defensivas del club azulgrana.

Su estreno con el primer equipo llegó a finales de 2023, en un amistoso disputado en Dallas, el primer gran escaparate de un futbolista llamado a marcar una época.

Detrás de esa historia de crecimiento deportivo se encuentra también el entorno donde comenzó todo: Estanyol, el pequeño pueblo natal del jugador.

Pau Cubarsi RFEF

Esta tranquila localidad, integrada en el municipio de Bescanó, en la provincia de Girona, apenas supera los 190 habitantes y conserva intacta la esencia rural del interior catalán. Rodeado de montañas, bosques y caminos naturales, Estanyol representa la cara más serena y auténtica de la comarca del Gironès, lejos del bullicio turístico de la Costa Brava.

La vida en Estanyol transcurre a otro ritmo. Sus paisajes verdes, el silencio de sus senderos y el ambiente familiar convierten al pueblo en un destino ideal para quienes buscan desconectar y apostar por un turismo pausado y de proximidad.

La zona ofrece numerosas rutas senderistas y espacios naturales que permiten descubrir la riqueza paisajística del entorno gerundense.

Pero el atractivo de Estanyol no se limita únicamente a la naturaleza. Entre sus principales puntos de interés destacan el Mas Sitjar, una histórica masía catalana rodeada de campos y vegetación; el volcán de la Crosa, considerado uno de los cráteres volcánicos más grandes de la península ibérica; o la iglesia parroquial de Sant Andreu, documentada desde el año 882 y símbolo del pasado medieval de la zona.

También sobresalen el poblado ibérico de Cendra, cuyos orígenes se remontan al siglo IV antes de Cristo, y la capilla de Sant Pere, construida en el siglo XVII.

Además, el municipio de Bescanó mantiene una activa vida cultural. Cada año acoge un reconocido certamen de teatro que reúne espectáculos y compañías destacadas de la escena catalana, consolidándose como uno de los eventos culturales más relevantes de la comarca.

En ese entorno de tranquilidad, naturaleza y arraigo rural empezó la historia de Pau Cubarsí antes de dar el salto al fútbol de élite. Un talento nacido lejos de los focos, en un rincón discreto de Girona que hoy también presume de haber visto crecer a una de las joyas del Barcelona.