El éxito de Unai Emery fuera del fútbol: un patrimonio de 30 millones y una empresa de alquiler de inmuebles

Unai Emery, en la previa del partido ante el Burnley. Reuters

Unai Emery se ha consolidado como uno de los entrenadores más influyentes y respetados del fútbol europeo en la última década. Sus éxitos al frente del Sevilla, con el que conquistó tres Europa League, además de las históricas conquistas continentales con el Villarreal y el Aston Villa le han situado entre los técnicos más cotizados del continente.

Y es que al club de Birmingham le ha devuelto la competitividad y la ambición en la Premier League, hasta el punto de que su nombre ha sido vinculado en equipos como el Manchester United, el Chelsea e incluso el Liverpool.

Sin embargo, el técnico de Hondarribia no solo ha sabido triunfar en los terrenos de juego. Paralelamente a su carrera deportiva, Emery también ha desarrollado una importante faceta empresarial que le ha permitido construir un sólido patrimonio con inversiones alejadas del fútbol.

Su entrada en el mundo de los negocios se produjo apenas siete años después de iniciar su trayectoria como entrenador profesional. Fue entonces cuando decidió fundar Unalander SL, una sociedad dedicada al alquiler y gestión de bienes inmuebles.

El nombre de la empresa no fue casualidad: Emery quiso bautizarla en honor a su hijo Lander, reflejando así la importancia personal y la confianza que depositaba en aquel proyecto empresarial.

Unai Emery, durante un partido con el Aston Villa. REUTERS

Con el paso de los años, el crecimiento económico y deportivo del entrenador le llevó a ampliar horizontes. En 2021 dio un paso decisivo al adquirir el 20% de las acciones del Real Unión de Irún, un club profundamente ligado a su historia familiar.

Posteriormente aumentó su participación hasta alcanzar el 52% del accionariado, convirtiéndose en el máximo propietario de la entidad guipuzcoana.

La operación no respondió únicamente a criterios empresariales. Emery siempre ha mostrado un fuerte vínculo emocional con el Real Unión, donde dejó huella su abuelo Antonio Emery, histórico futbolista del club y campeón de dos Copas del Rey en los años 1924 y 1927.

Para hacerse con el control accionarial del equipo irundarra, el entrenador invirtió cerca de tres millones de euros en distintas ampliaciones y compras de paquetes accionariales.

Ese crecimiento patrimonial ha ido de la mano de su éxito en los banquillos. Según diversas estimaciones, Unai Emery ha conseguido reunir una fortuna cercana a los 30 millones de euros, una cifra sustentada tanto por sus contratos deportivos como por sus diferentes iniciativas empresariales.

Además del sector inmobiliario y de su apuesta por el Real Unión, el entrenador también probó suerte en el mundo de la restauración. Lo hizo con "La Casita de Sabino", un restaurante especializado en pescado y cocina tradicional.

El negocio llegó incluso a expandirse con la apertura de un local en Madrid, aunque este terminó cerrando tiempo después. Pese a ello, el movimiento evidenció la intención de Emery de diversificar inversiones y continuar explorando nuevas oportunidades fuera del fútbol.

Las cifras de sus sociedades reflejan la dimensión alcanzada por sus proyectos. A finales de 2019, Unalander SL contaba con un activo total superior a los cinco millones de euros y un capital social cercano a 1,6 millones.

Por su parte, Unalander Restauración S.L., vinculada al sector hostelero y de alimentación, registraba activos por valor de más de 584.000 euros y un capital social superior a los 116.000 euros.

No obstante, con el paso del tiempo parece que Emery ha optado por reducir su exposición empresarial para centrar todos sus esfuerzos en su carrera deportiva.

Su etapa en el Aston Villa se ha convertido en una prioridad absoluta, especialmente después de devolver al conjunto inglés a puestos de máximo nivel competitivo en Europa.

A sus 54 años, Unai Emery continúa agrandando su figura como uno de los entrenadores españoles más prestigiosos del panorama internacional. Y mientras sigue acumulando éxitos desde los banquillos, también deja claro que su visión estratégica y capacidad de liderazgo han trascendido mucho más allá del fútbol.