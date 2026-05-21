Valentí, padre de Pep Guardiola: "Con 5 años pintó las paredes de la plaza. Le di un cubo y un cepillo para que lo limpiase"

Valentí Guardiola recordó una de las travesuras más llamativas de la infancia de Pep Guardiola. El padre del técnico explicó que su hijo, cuando tenía apenas cinco años, apareció pintando varias paredes de la plaza del pueblo mientras jugaba con otros niños.

La reacción de Valentí fue inmediata: “Con 5 años pintó las paredes de la plaza. Le di un cubo y un cepillo para que lo limpiase”. Una enseñanza sencilla con la que quiso transmitirle la importancia de asumir las consecuencias de sus actos.

Pep Guardiola creció en Santpedor, un pequeño municipio de la provincia de Barcelona. Allí pasó su infancia junto a su familia antes de entrar en las categorías inferiores del FC Barcelona. Su entorno siempre estuvo marcado por una educación estricta y por una cultura del esfuerzo muy presente en casa.

El padre del entrenador trabajó durante años como albañil y sacó adelante a la familia con una rutina exigente. Esa forma de vida terminó influyendo también en la personalidad de Pep, que desde muy joven destacó por su carácter competitivo y por su obsesión por mejorar constantemente.

Mucho antes de convertirse en una figura mundial del fútbol, Guardiola ya mostraba una gran pasión por este deporte. Pasaba horas jugando en la calle y siguiendo partidos, mientras empezaba a llamar la atención por su inteligencia táctica y su manera de interpretar el juego.

Pep Guardiola besa a su padre Valentí.

Su llegada al FC Barcelona marcó el inicio de una carrera histórica. Bajo las órdenes de Johan Cruyff se convirtió en uno de los líderes y fue pieza fundamental en un estilo que cambió la historia del club azulgrana.

Tras retirarse como futbolista, Guardiola inició una carrera como entrenador que le llevó rápidamente a la élite. En el Barça conquistó múltiples títulos y construyó uno de los equipos más dominantes del fútbol moderno gracias a una idea reconocible y admirada en todo el mundo.

Más tarde continuó su trayectoria en Alemania y en Inglaterra. Tanto en el Bayern de Múnich como en el Manchester City mantuvo la misma filosofía futbolística, basada en el control del balón, la presión alta y una enorme exigencia táctica en cada entrenamiento.

Las palabras de Valentí Guardiola han permitido recuperar una imagen mucho más cotidiana y familiar del técnico catalán. Una anécdota de infancia que muestra cómo fueron sus primeros años y el tipo de educación que recibió antes de convertirse en una referencia mundial de los banquillos.