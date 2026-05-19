Dr. Ripoll, traumatólogo, analiza la lesión del futbolista Fermín López: "Es una fractura por estrés. Estará 2 meses de baja"

El centrocampista del Barcelona Fermín López se ha convertido en una dolorosa baja confirmada de la selección española para el próximo Mundial tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho el pasado sábado.

El doctor Ripoll, traumatólogo especializado en lesiones deportivas, ofreció este lunes en El Larguero de la Cadena SER un análisis médico detallado del estado del futbolista onubense y de otros cuatro jugadores que llegan tocados a la cita mundialista.

"Se perderá el Mundial con toda posibilidad", sentenció Ripoll sobre el caso de Fermín López, explicando que el jugador "sufre una fractura por estrés y pasando por quirófano estará unos dos meses de baja".

Con apenas unos días restantes para que Luis de la Fuente entregue la convocatoria definitiva, el médico fue tajante: "es imposible que esté disponible".

El traumatólogo detalló la naturaleza de esta lesión, cada vez más frecuente en el fútbol de élite.

La fractura por estrés se produce "por una distribución mecánica sobre una zona que no está acostumbrada a recibir tantas cargas tantas veces", un tipo de lesión muy común entre los futbolistas debido a la intensidad de calendarios saturados que someten a los huesos del pie a una presión constante y repetitiva.

Las dudas de la Selección

Además de Fermín, el Dr. Ripoll analizó los casos de otros cuatro futbolistas cuya participación en el Mundial genera incertidumbre. Mikel Merino, quien sufre una fractura por estrés similar en una zona interna del pie derecho desde finales de enero, cuenta con el respaldo del especialista.

"Yo creo que el seleccionador va a arriesgar con Merino, salvo que haya algo que se tuerza en estos días", afirmó Ripoll, quien calculó que para el inicio del Mundial el centrocampista habrá completado cuatro meses de recuperación.

Pedro Luis Ripoll, traumatólogo.

Nico Williams, afectado por una lesión muscular moderada en el isquiotibial izquierdo desde el 10 de mayo, también formará parte de la lista según el análisis médico.

"El seleccionador también va a contar con él", aseguró Ripoll, señalando que el extremo del Athletic "podría estar perfectamente" si evita apurar excesivamente los plazos de recuperación. El jugador acumula 14 partidos perdidos esta temporada por diversas molestias físicas.

Lamine Yamal, quien sufrió un desgarro muscular en el isquiotibial el 23 de abril, presenta el pronóstico más favorable entre los lesionados.

"Creo que va a llegar bien, porque serán 49 días para recuperarse desde una lesión que, como todos recordamos, no fue muy violenta", explicó el doctor, destacando que el extremo azulgrana "tiene una edad en la que puede recuperarse perfectamente para estar en el Mundial".

Los casos más complicados

Pablo Barrios, quien ha encadenado tres lesiones musculares desde febrero acumulando 23 partidos de ausencia, genera serias dudas.

"El caso de Barrios lo veo mal por las tres lesiones que ha encadenado", señaló Ripoll, explicando que "el músculo es muy difícil de objetivar" y que "las sensaciones del futbolista son las que priman".

Víctor Muñoz, lesionado en el sóleo el 21 de abril y resentido tras disputar 90 minutos el domingo ante el Espanyol, completa la lista de dudas.

"También lo veo mal, es un caso muy difícil de resolver", afirmó el doctor, subrayando que "las lesiones musculares son las más traicioneras que existen".