El nuevo escándalo de Neymar Jr. en Brasil: "Fue un error grave. Quería seguir jugando, pero el árbitro me sacó del partido"

Neymar Jr. volvió a situarse en el centro de la polémica en Brasil después de un insólito episodio arbitral durante el partido entre Santos y Coritiba. El brasileño aseguró que fue sustituido por un error arbitral y lanzó unas duras declaraciones al finalizar el partido.

El encuentro terminó con derrota por 0-3 para el equipo de Neymar y dejó una imagen muy comentada en el fútbol brasileño. Neymar abandonó el terreno de juego en el minuto 65 después de que el cuarto árbitro levantara el cartel con su número mientras recibía asistencia médica en la banda.

Pero la realidad es que el técnico no quería realizar ese cambio. Cuando el brasileño se dio cuenta de esto, intentó volver al campo pero ya no era posible y a raíz de esto comenzó todo el lío: "Quería seguir jugando, pero el árbitro me sacó del partido".

De hecho, el jugador recibió una tarjeta amarilla por las protestas y provocó que tanto el cuarto árbitro como el principal estuviesen dialogando pero la solución no fue favorable para Neymar que tuvo que seguir fuera del campo.

Cuando ocurrió eso, el brasileño cogió el papel de la sustitución y lo enseñó a la cámara para que todo el mundo pudiese ver el error que había cometido el árbitro. Ese papel lo entrega el delegado de cada equipo y en él aparece tanto el dorsal de los cambios como el número de la sustitución.

O Neymar quebrando a quarta parede e mostrando pra câmera que não era ele que iria ser substituido.



CENAS INCRÍVEIS NA NEO QUÍMICA ARENA! pic.twitter.com/IZdpXqWDrZ — Italo Santana (@BulletClubIta) May 17, 2026

El enfado de Neymar continuó al finalizar el partido y no dudó en comentar lo sucedido: "Fue un error grave del arbitraje. Fue un error de la persona que recibió el papel, el que mostré a la cámara".

No satisfecho con esto, siguió con el enfado que iba cada vez a más: "La prueba del robo. No se puede discutir con el árbitro. Es un error que nos perjudica y que no puede pasar".

Todo esto ocurre a vísperas de hacerse oficial la lista de convocados para el Mundial de Brasil, donde no se sabe si Neymar va a entrar o se va a quedar en las puertas.

La explicación arbitral

Desde el arbitraje y el acta oficial, la versión fue diferente. Según se explicó posteriormente, el problema se produjo por un error de comunicación del cuerpo técnico de Santos al informar verbalmente sobre el jugador sustituido antes de entregar el papel definitivo con otro número distinto.

De esta manera lo recoge el acta del partido: "El cuarto árbitro del partido, fue informado verbalmente por el asistente técnico, de que habría una sustitución y que este cambio sería la salida del número 10 del equipo del Santos, el Sr. Neymar da Silva Santos Júnior, jugador que ya se encontraba fuera del campo de juego recibiendo atención médica".

Neymar Jr quejándose al árbitro después de la sustitución. Captura de pantalla

Y también se explica que ocurrió después del cambio: "El mismo asistente técnico entregó la papeleta de cambio con un número diferente al que había informado y confirmado. De inmediato, el cuarto árbitro fue abordado por la comisión técnica del Santos, alegando que la numeración estaba equivocada, hecho que difiere de lo informado verbal y gestualmente por el delegado antes de que se levantara la placa".

Un lío que se acabó con la derrota por tres goles del equipo de Neymar y una nueva polémica para el brasileño.