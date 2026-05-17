El éxito de Álvaro Arbeloa fuera del fútbol: es socio inversor de una empresa familiar que factura 58,4 millones de euros

Arbeloa, en el banquillo del Real Madrid durante el partido ante el Oviedo. EFE

Álvaro Arbeloa ha encontrado en los despachos una segunda carrera tan estructurada como discreta. Como exfutbolista del Real Madrid y hoy entrenador en Valdebebas, ha consolidado un rol de socio inversor en un grupo empresarial familiar que se mueve en cifras muy relevantes.

Su buque insignia, MIO Group, registró en 2024 una facturación de 58,4 millones de euros, consolidándose como uno de los actores destacados en el negocio del marketing y la consultoría digital en España.

MIO Group nace como una empresa de raíces familiares, liderada en el día a día por los hermanos de Álvaro, con Yago Arbeloa al frente, mientras el exlateral ejerce como accionista significativo pero alejado de la gestión operativa.

El grupo integra distintas agencias especializadas en estrategia de marca, comunicación, marketing digital, creatividad y activación de medios, ofreciendo a grandes compañías un servicio integral que va desde el diseño de campañas hasta la medición de resultados y la transformación de sus activos digitales.

El salto a los mercados vino en 2021, cuando MIO Group debutó en el BME Growth, el mercado para pymes en expansión. Entonces ya se subrayaba el papel de la familia Arbeloa como núcleo duro del accionariado, con Yago como socio principal y Álvaro con una participación cercana al 11-12% del capital, canalizada a través de sociedades patrimoniales.

Ese esquema le ha permitido a Arbeloa diversificar su patrimonio sin exponerse directamente a la gestión diaria de la compañía, una estrategia habitual entre deportistas que buscan profesionalizar sus inversiones.

Las cuentas de 2024 reflejan bien el momento de MIO Group. La compañía alcanzó los citados 58,4 millones de ingresos, pero asumió también el coste de su crecimiento y del contexto económico, cerrando el ejercicio con un ebitda positivo pero reducido y pérdidas netas de alrededor de 3,6 millones de euros.

Arbeloa, en rueda de prensa EFE

En paralelo, el grupo activó un plan de racionalización de costes y revisión de su estructura, con el objetivo declarado de reforzar los márgenes y pivotar hacia servicios de mayor valor añadido.

La propia empresa se ha marcado el reto de acercarse a los 100 millones de facturación en los próximos años, tomando 2024 como base. Ese ajuste interno desembocó en un movimiento estratégico de calado: el anuncio de una OPA voluntaria de exclusión para abandonar el BME Growth.

Tras un periodo de fuerte volatilidad en Bolsa y caídas de más del 50% en el valor de la acción, los Arbeloa optaron por recomprar títulos y solicitar la exclusión de negociación, buscando gestionar el grupo lejos de la presión del mercado continuo y de los costes asociados a cotizar.

La operación permitió al núcleo familiar reforzar su control y redefinir el proyecto con una visión más de largo plazo.

En paralelo, el patrimonio personal de Álvaro Arbeloa se sostiene en una estructura ordenada de sociedades, entre las que destaca Vareta Fly SL, que concentra buena parte de sus participaciones e inversiones financieras y suma activos que rondan los ocho millones de euros.

Si se tiene en cuenta la valoración de su participación en MIO Group, sus ingresos como entrenador y el ahorro acumulado de su etapa como futbolista, las estimaciones sitúan hoy su fortuna en una horquilla de entre 8 y 12 millones de euros.

Sin grandes alardes públicos, Arbeloa se ha convertido así en el ejemplo de un exfutbolista que ha sabido apoyarse en la familia y en la estructura adecuada para transformar su carrera deportiva en un negocio sólido y diversificado.