Los negocios de Andrés Iniesta fuera del fútbol: inversiones inmobiliarias y bodegas de vino con pérdidas de 4 millones

Han pasado 16 años desde que Iniesta elevó al cielo de Johannesburgo la mayor alegría futbolística que España ha vivido jamás: la conquista del Mundial de 2010.

El exfutbolista, figura capital en la historia del fútbol español, puso fin a una carrera irrepetible para abrir una nueva etapa lejos de los terrenos de juego.

Porque, más allá del fútbol, el de Fuentealbilla lleva años construyendo un perfil empresarial sólido. El manchego no se limitó a rentabilizar su talento sobre el césped; hace más de dos décadas comenzó a levantar un entramado de negocios que le ha permitido conocer las dos caras del emprendimiento: beneficios millonarios y pérdidas igualmente cuantiosas.

Fue en 2001 cuando creó Maresyterey, la sociedad familiar dedicada principalmente a la inversión inmobiliaria. La empresa, que actualmente cuenta con entre 11 y 50 empleados, centraliza sus diferentes líneas de negocio bajo la marca 'Iniesta de mi vida': inmobiliaria, finanzas y sector vinícola.

Según publicó Forbes en 2020, la compañía acumulaba activos valorados en 3 millones de euros y registraba una facturación de 23 millones.

Andrés Iniesta Reuters

Las cuentas de 2021 reflejaron un beneficio consolidado de 617.000 euros, aunque con diferencias notables entre sus distintas áreas de actividad. La más conocida públicamente es también la que más dificultades atraviesa: Bodega Andrés Iniesta.

El proyecto vinícola, nacido en 2010 en Fuentealbilla (Albacete), cerró 2021 con unas pérdidas de 180.000 euros, según consta en el Registro Mercantil. No se trataba de una excepción. Desde su creación, la bodega apenas ha logrado escapar de los números rojos.

De hecho, el negocio acumula pérdidas superiores a los 4 millones de euros desde su fundación. La única excepción llegó en 2022, cuando la empresa registró un beneficio de 138.708 euros. Sin embargo, aquella mejoría fue efímera.

En 2023, las últimas cuentas depositadas volvieron a reflejar pérdidas, esta vez de 171.100 euros. Aun así, el balance fue menos negativo que en ejercicios anteriores. El peor resultado llegó en 2019, cuando las pérdidas alcanzaron los 759.754 euros.

Inmobiliaria y finanzas actúan como sostén del grupo empresarial. En 2021, Maresyterey ingresó 707.000 euros por el alquiler de inmuebles y, un año después, mantenía inversiones inmobiliarias valoradas en cerca de 28 millones de euros.

El resto de negocios

La otra gran fuente de ingresos procede de las inversiones financieras. La compañía mantiene participaciones en fondos de inversión, bonos de entidades financieras y acciones tanto de empresas cotizadas como no cotizadas.

Solo en 2021, estas operaciones generaron cerca de 1,6 millones de euros por revalorización de activos, además de más de medio millón en dividendos.

Hasta 2020, Maresyterey también gestionó los derechos de imagen del futbolista, actividad que llegó a aportar ingresos de 23 millones de euros tanto en 2019 como en 2020.

La faceta empresarial de Iniesta no termina ahí. Junto a su mujer, Anna Ortiz, impulsó la firma de calzado deportivo Mikakus, y también participa en Capitten, marca especializada en botas y camisetas de fútbol.

Además, sigue vinculado al deporte rey mediante Never Say Never, su agencia de representación y marketing deportivo, con la que adquirió en 2022 una participación mayoritaria en el FC Helsingør danés.