Lejos del ruido de los grandes estadios, Juan Mata mantiene un fuerte vínculo con Villafranca Montes de Oca, un pequeño pueblo burgalés de unos 120 habitantes situado en plena ruta del Camino de Santiago y rodeado de montañas, senderos y extensos bosques.

Aunque el exfutbolista internacional nació oficialmente en Burgos, existe un detalle importante sobre sus raíces familiares. Su padre jugaba entonces en el Real Burgos, pero la familia siempre ha estado muy ligada a Villafranca Montes de Oca, localidad de la que era originario su abuelo.

Ubicado en la comarca de Montes de Oca, el municipio destaca por un paisaje dominado por robles, encinas y caminos naturales. La tranquilidad del entorno contrasta con las ciudades en las que Mata desarrolló gran parte de su carrera deportiva tras convertirse en uno de los futbolistas españoles más reconocidos.

A lo largo de su trayectoria, el centrocampista pasó por equipos históricos y vivió en ciudades como Valencia, London o Manchester. Pese a ello, Villafranca Montes de Oca sigue ocupando un lugar especial por el peso familiar y emocional que conserva para el jugador.

La localidad burgalesa arrastra siglos de historia vinculada al Camino de Santiago. Durante la Edad Media, numerosos peregrinos atravesaban esta zona antes de continuar su viaje hacia Galicia. El paso por Montes de Oca estaba considerado uno de los tramos más duros y peligrosos de toda la ruta.

Juan Mata, con la camiseta de su actual equipo en Australia, el Melbourne Victory Football Club.

Uno de los edificios más emblemáticos del pueblo es el Hospital de la Reina, fundado en el año 1380. Este antiguo refugio acogía a caminantes y enfermos que realizaban el Camino de Santiago, convirtiéndose con el paso de los siglos en uno de los principales símbolos históricos del municipio.

Además del hospital peregrino, Villafranca Montes de Oca conserva iglesias, construcciones tradicionales y rincones marcados por el pasado medieval. A pesar de contar con muy poca población, el pueblo mantiene intacta buena parte de su esencia rural y del patrimonio ligado a la histórica ruta jacobea.

En los alrededores también existen rutas de senderismo muy frecuentadas por amantes de la naturaleza y peregrinos. Los caminos atraviesan zonas boscosas y pequeños parajes de montaña que convierten al municipio en uno de los rincones más tranquilos y representativos de la provincia de Burgos.

Ese ambiente discreto y alejado del foco mediático encaja con la personalidad que siempre ha transmitido Juan Mata. El campeón del mundo con España ha destacado durante años por su perfil reservado y por su implicación en iniciativas sociales, culturales y solidarias fuera del fútbol profesional.