Entrevista a Florentino Pérez, hoy en directo | Florentino Pérez: "La relación con el Barça está totalmente rota"

"Pero si yo no renuevo. A mí Vinicius me parece uno de los grandes jugadores que tiene el Madrid. Las dos últimas Champions las ganó él. No hay prisa para renovarle, tenemos toda la temporada para hablar. Usted se cree que mando en todo, de eso se tiene que encargar la dirección deportiva".

"Qué pesado con Mourinho. Con Mourinho no hablé ni cuando vino aquí (en el partido de Champions contra el Benfica), estaría castigado. Han sacado muchas listas de entrenadores. Me llegan muchos mensajes de que fiche a Mourinho, y otros de que ni se me ocurra. No respondo a nadie".

"El de ayer es un Florentino herido".