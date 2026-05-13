Entrevista a Florentino Pérez, hoy en directo | Florentino Pérez: "La relación con el Barça está totalmente rota"
Esta noche, a las 21:00 horas en laSexta, Florentino Pérez se sienta frente a Josep Pedrerol en una entrevista que llega tras la tensa rueda de prensa de este martes.
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👉🏻 Tras la contundente rueda de prensa de este martes, en la que abrió varios frentes y elevó el tono contra el arbitraje y parte del entorno del fútbol español, Florentino Pérez vuelve a hablar. Se prevé que profundice en ese mensaje, aclare sus palabras y mida el alcance de unas declaraciones que ya han marcado la actualidad deportiva de la semana. Un cara a cara clave para entender el momento que vive el club blanco.
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Entrevista a Florentino Pérez | Fin de la entrevista
Termina la entrevista de Florentino Pérez con Josep Pedrerol.
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Entrevista Florentino Pérez | Sobre un posible cara a cara con el otro candidato
"Yo no tuve un cara a cara. Que se presente, que dé la cara. Que presente su aval, que tiene que ser de su patrimonio personal. Yo quiero acabar con este lío y que vuelva la normalidad".
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Entrevista Florentino Pérez | Vinicius, Mourinho y los entrenadores
"Pero si yo no renuevo. A mí Vinicius me parece uno de los grandes jugadores que tiene el Madrid. Las dos últimas Champions las ganó él. No hay prisa para renovarle, tenemos toda la temporada para hablar. Usted se cree que mando en todo, de eso se tiene que encargar la dirección deportiva".
"Qué pesado con Mourinho. Con Mourinho no hablé ni cuando vino aquí (en el partido de Champions contra el Benfica), estaría castigado. Han sacado muchas listas de entrenadores. Me llegan muchos mensajes de que fiche a Mourinho, y otros de que ni se me ocurra. No respondo a nadie".
"El de ayer es un Florentino herido".
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Entrevista Florentino Pérez | Sobre los fichajes y el Barça
"Este año habrá fichajes. Siempre hemos fichado a los mejores. Fiché a Figo, a Zidane, a Ronaldo 'el gordo'...".
"Me gusta Lamine Yamal, pero como están las cosas ahora... La relación con el Barça está totalmente rota".
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Entrevista Florentino Pérez | Sobre Mbappé y el Bayern
"El arbitro se equivocó contra el Bayern, pero no creo que lo hiciera a mala fe".
"Mbappé ha entendido lo que es el Real Madrid, el año pasado y este ha marcado muchos goles. Tendremos que hacer un análisis".
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Entrevista Florentino Pérez | Sobre la temporada
"No me equivoqué fichando a Xabi Alonso, lo que pasó es que no hicimos pretemporada".
"Los jugadores no tienen poder, lo tiene el entrenador. Yo nunca he hablado con los jugadores sobre tema deportivo, no me meto. Yo no he hablado con Mbappé desde que está aquí".
"Mbappé es el mejor jugador que tiene el Real Madrid. Ha ganado la bota de oro. Pero hay algo que tenemos que solucionar".
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Entrevista Florentino Pérez | Sobre la prensa
"Hay que señalarlos, a los que son enemigos reiterados del Real Madrid".
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Entrevista Florentino Pérez | Sobre el ambiente del vestuario
"Todos se llevan perfectamente bien. Las peleas en los entrenamientos han sido constantes. Que se lo pregunten a todos los clubs".
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Entrevista Florentino Pérez | Sobre Mourinho
"Me gustan todos los entrenadores que han pasado por el club. Mourinho nos elevó la competitividad y vino todo lo que ganamos después".
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Entrevista a Florentino Pérez | ¿Merece la pena todo esto?
"En mi empresa no veo esta animadversión del fútbol. Yo no estoy desaparecido, estoy en mi empresa".
"No voy a entrevistas, no voy a conferencias. Tengo que tener una vida reservada".
"Lo que estamos haciendo lo explica el club".
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Entrevista Florentino Pérez | Sobre los conciertos y el Bernabéu
"Ha salido que no tenemos ninguna responsabilidad. Vamos a negociar con la comunidad, si hay que acabar a las 23 o lo que sea".
"Ahora viene el Papa y quiere estar en el Bernabéu. Todo el mundo celebra cosas en su estadio. Van a volver los conciertos prontísimo".
"Los parkings eran para los vecinos. Invertimos 100 millones porque nos lo pidió el Ayuntamiento".
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Entrevista Florentino Pérez | Sobre el fútbol
"Estamos hablado con la UEFA, que tenemos buena relación. Yo no me quiero enfrentar contra nadie, he venido a mejorar el Real Madrid y el fútbol".
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Entrevista a Florentino Pérez | "Hemos hecho un informe sobre los puntos que nos han quitado"
"Hemos hecho un informe sobre los puntos que nos han quitado a lo largo de los años. Esta temporada nos han robado 18 puntos de manera descarada. He hablado con Ceferín sobre presentarlo y le parece directo".
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Entrevista a Florentino Pérez | Sobre el 'caso Negreira'
"Si el Barça me quiere denunciar, me parece bien".
"Lo que ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero. Dijeron que lo hicieron para luchar contra el Madrid, para informes que no existen".
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Entrevista Florentino Pérez | Sobre los Ultra Sur
"Hay algunos Ultra Sur que son socios y conspiran clandestinamente. Me felicitan por echar a los Ultra Sur. No deberían estar en el fútbol".
"Hemos expulsado a muchos socios por la contraventa de abonos".
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Entrevista Florentino Pérez | "Ahora se saca todo de madre"
Sobre las acusaciones de machismo en la rueda de prensa: "La pobre estaba levantando la mano y no le daban la palabra. Por eso lo dije. Ahora se saca todo de madre".
Sobre el comentario a la periodista de ABC: "Conozco a todos los periodistas que escriben de deporte desde hace años. Lo decía porque no es periodista deportiva, nada más".
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Entrevista Florentino Pérez | "Ayer vimos a un Florentino harto"
"Ayer vimos a un Florentino enfadado. Han ido a que yo dimita y que no me presente. Con la misma ilusión que cuando me presenté en el 2000".
"Ayer vimos a un Florentino harto".
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Entrevista Florentino Pérez | "Yo no he hablado con Rafa Nadal"
"Yo no quiero crear un mal ambiente, por eso he convocado elecciones. Que se presente el que quiera".
"Yo no he hablado con Rafa Nadal. Hay una publicidad alrededor del Real Madrid para hacer daño. Yo defiendo a los socios".
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Entrevista Florentino Pérez | "Sabemos quien ha filtrado la pelea"
"Sabemos quien ha filtrado la pelea, o lo intuimos. Todo ha sido para hacer daño al Real Madrid".
"Este año no lo hemos hecho como queríamos. Y creo que el origen ha sido el Mundial de Clubes. Hemos tenido 28 lesiones".
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Entrevista a Florentino Pérez | "Yo no he ganado nada del Real Madrid"
"Si hay gente que se quiere presentar, yo les doy la oportunidad de hacerlo. Los que mandan son los socios. Avalé 140 millones de euros y yo no he ganado nada del Real Madrid".
"No me preocupaba el ambiente del Bernabéu. Me han dicho de todo, pero tengo que ser fiel a los dueños. Esta ambiente no lo quiero. A los socios le digo que son los dueños de verdad, y no me parece bien que se pite a los jugadores":