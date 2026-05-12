Iñaki Williams, 31 años: "Mis padres no me querían decir que llegaron en patera. Cruzaron el desierto y fueron engañados"

La historia de Iñaki Williams siempre fue mucho más allá del fútbol. El delantero del Athletic Club recordó en varias entrevistas el duro camino que recorrieron sus padres antes de establecerse en España. Un relato marcado por el sufrimiento, la emigración y la supervivencia.

“Mis padres no me querían decir que llegaron en patera. Cruzaron el desierto y fueron engañados”. Con esas palabras, Iñaki explicó hace años una realidad que su familia prefirió ocultarle durante mucho tiempo. Sus progenitores abandonaron Ghana buscando una vida mejor para sus hijos.

Según contó el propio futbolista, sus padres atravesaron el desierto mientras su madre estaba embarazada de él. Durante el trayecto sufrieron robos, engaños y situaciones extremas antes de alcanzar Melilla. Allí consiguieron ayuda legal y, posteriormente, terminaron instalándose en Bilbao tras pasar primero por Pamplona.

El internacional español siempre consideró a sus padres como “héroes”. Tanto él como su hermano menor, Nico Williams, crecieron escuchando años después el sacrificio que realizaron para ofrecerles una oportunidad distinta en Europa. Una historia que marcó profundamente a ambos futbolistas.

Iñaki también recordó que su infancia estuvo llena de dificultades económicas. Explicó que, debido al trabajo de sus padres, muchas veces tuvo que vivir separado de ellos. La situación empeoró con la crisis económica en España, cuando su padre se marchó del hogar durante más de una década.

Iñaki Williams y Nico Williams, tras un partido contra el Athletic. EFE

“Le vi como cinco veces”, confesó sobre aquel periodo. Mientras tanto, su madre trabajaba largas jornadas y él asumía muchas responsabilidades dentro de casa. El delantero reconoció que incluso tenía que terminar de preparar la comida para cuidar de su hermano pequeño cuando todavía era un niño.

Aquellas experiencias fortalecieron enormemente la relación entre los dos hermanos. Iñaki llegó a admitir que ejerció casi como una figura paterna para Nico debido a la diferencia de edad y a las circunstancias familiares. El atacante del Athletic insistió siempre en recordar de dónde venían.

Además, el delantero recordó los momentos tan difíciles que tuvieron que vivir: "Es lo que nos tocó vivir, no fue fácil que cortasen el agua y la luz porque no había para pagar las facturas".

Nico Williams también habló públicamente sobre el sacrificio de sus padres. En varias ocasiones aseguró que emigraron “para trabajar” y dar a sus hijos una vida mejor. El extremo confesó que visitar África le ayudó a comprender aún más todo lo que habían sufrido antes de llegar a España.