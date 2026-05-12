El FC Barcelona anuncia que estudia denunciar las declaraciones de Florentino Pérez sobre el 'caso Negreira'

El Fútbol Club Barcelona pasa a la acción después de la rueda de prensa de Florentino Pérez. El club culé anunció que está estudiando denunciar las declaraciones realizadas por el presidente del Real Madrid en las que hacía alusión al 'caso Negreira'.

"En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones", comenzó el escrito del FC Barcelona emitido por sus canales oficiales.

"En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten", finalizó la entidad culé en este escueto comunicado.

Comunicado del FC Barcelonahttps://t.co/lZSPxxdorp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 12, 2026

No se hizo esperar la reacción del conjunto catalán tras la rueda de prensa de Florentino Pérez. El máximo mandatario del Real Madrid anunció que presentará ante la UEFA un dossier de 500 páginas sobre el 'caso Negreira' para que este asunto no quede impune.

"Es el mayor escándalo de la historia del fútbol", dijo Florentino Pérez durante la comparecencia que duró una hora y en la que hizo alusión a los pagos millonarios del Barça al que fuera el número 2 de los árbitros durante casi dos décadas.

Insistencia de Florentino

El presidente del Real Madrid tiene muy claro que no se quedará de brazos cruzados ante lo que considera un escándalo arbitral.

"Han durado dos décadas pagando, pero es que esta tercera década son los mismos árbitros. Presentaremos un dossier importante -de 500 páginas- a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva el caso por el bien del fútbol mundial", confirmó.

"No puede ser que tengamos que escuchar al presidente del CTA decir que son cosas que hay que olvidar. ¿Cómo vamos a olvidar el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia del fútbol? Con todo eso tenemos que luchar, yo lucho contra todos", añadió después.

Además, Florentino Pérez dejó claro que no es algo personal con el Barça, sino que lucha por la limpieza del fútbol: "Es una acumulación de hechos objetivos. Vamos a llegar hasta el final. Porque es el caso más grave de corrupción que ha sucedido en la historia del fútbol. Es por el bien del fútbol, no por meternos con el Barcelona".

"He estado aquí muchas temporadas y he ganado 7 Champions y 7 Ligas, porque las otras me las han robado. Ha habido una corrupción sistémica durante dos décadas y siguen siendo los mismos árbitros", denunció Florentino Pérez.

Ahora, el Barça anuncia que estudiará con detenimiento todas las palabras ofrecidas por Florentino Pérez y que podría actuar en consecuencia.