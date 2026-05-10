FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Horario, alineaciones y última hora de El Clásico
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⚽Alineaciones titulares del FC Barcelona - Real Madrid
Once del Barça: Joan García, Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Olmo, Rashford, Fermín; Ferrán
Once del Madrid: Courtois; Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Brahim, Bellingham; Gonzalo, Vinicius
👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el FC Barcelona - Real Madrid?
Se puede ver en directo por Movistar La Liga TV/ Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores. El partido empieza a las 21:00
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Talento nacional presente
Flick ha apostado por nueve jugadores españoles, récord de un equipo en El Clásico en todo el siglo XXI.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Lamine presente en el campo
Lamine Yamal no podrá jugar por culpa de su lesión pero está presente en el campo mientras sus compañeros están calentando.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Saltan a calentar
Ya están los jugadores de ambos equipos calentando sobre el césped del Camp Nou cuando faltan solo 30 minutos para que empiece el partido.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Apedrean el bus de los blancos
La afición del FC Barcelona ha apedreado el autobús del Real Madrid, que ha acabado con una luna rota, cuando llegaba al Camp Nou.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Flick antes del partido
Flick ha comparecido antes del partido: "Creo que va a ser un gran partido. Tenemos la oportunidad de ganar el título de Liga. Tienen que disfrutarlo, pasarlo bien y jugar al máximo nivel. Nada más".
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Semana con polémica
Valverde no entra en la convocatoria por culpa de la lesión en la cabeza que sufrió en el lío con Tchouaméni mientras que el francés sale de titular.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Camiseta de los culés
El Barça llevará el logo de Olivia Rodrigo en su camiseta, una edición especial que sale a la luz para este gran partido que va a dar la vuelta al mundo.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Mbappé fuera de la convocatoria
El conjunto de Álvaro Arbeloa no podrá contar con su máximo goleador, Kylian Mbappé que sigue recuperándose de sus molestias musculares y no ha entrado en la convocatoria.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Apedrean el autobús de los cules
El autobús del FC Barcelona ha sido apedreado por unos aficionados cuando estaba llegando al Camp Nou.
Llega el autobús del Barça al Spotify Camp Nou 🔥— Nacho Jiménez (@NachoJP_) May 10, 2026
Aficionados azulgranas se han confundido, pensando que era el Real Madrid, y han lanzado objetos. @mas_que_pelotas pic.twitter.com/6rpE1pUnfQ
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Vinicius como referencia
Vinicius será la principal referencia en el ataque del Real Madrid. El brasileño lleva 21 goles y 14 asistencias en todas las competiciones.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Los once de Flick
Ya se conocen los once jugadores titulares que ha elegido Hansi Flick para este gran partido.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #ElClásico pic.twitter.com/xVGTY5x2HL— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Gran recibimiento
La afición del FC Barcelona ha querido estar presente en la llegada del autobús del equipo al estadio.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Vuelve Courtois
Vuelve a ser titular el portero belga que llevaba sin jugar desde el partido de Champions contra el Manchester City, casi dos meses después.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Los once de Arbeloa
Ya ha salido a la luz los once elegidos por Arbeloa para jugar el partido.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2026
🆚 @FCBarcelona_es
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/G2PA1eaSeJ
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Cómo llega el equipo blanco
El Real Madrid llega al partido después de una semana muy polémica donde el lío entre Valverde y Tchouaméni ha ocupado todos los focos.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Partidos anteriores
Se han jugado dos Clásicos esta temporada con victoria para ambos equipos, en el anterior partido de La Liga se impuso el Real Madrid 2-1 mientras que el Barça se llevó la final de la Super Copa.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Partido de título
El FC Barcelona puede salir campeón si consigue ganar o empatar el partido y lo haría ante su máximo rival en su propio campo, unos alicientes que hacen que el encuentro sea aún más atractivo.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | El arbitro del encuentro
El elegido para arbitrar el partido ha sido Alejandro Hernández Hernández, un colegiado con mucha experiencia que lleva pitando en Primera División desde 2012.
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FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | ¡¡¡Bienvenidos!!!
¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a esta nueva retrasmisión del partido de Liga que enfrentará al FC Barcelona y al Real Madrid en el último Clásico de la temporada.