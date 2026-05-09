Hansi Flick, sobre el conflicto en el vestuario del Real Madrid: "No son cosas normales, pero no solamente les pasa a ellos"

Al igual que la rueda de prensa que ofreció Álvaro Arbeloa a primera hora de la mañana giró en torno a la pelea que han protagonizado Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, la comparecencia de Hansi Flick en la Ciudad Condal ha ido en la misma línea.

El Barça tiene el domingo la oportunidad de ganar matemáticamente La Liga. Lo tiene todo de cara. Ya no solo le vale con ganar, sino que el empate también le valdría para levantar el título por segundo año consecutivo.

Eso es en lo que se quiere centrar Flick y es el mensaje que ha trasladado a sus jugadores esta semana. No obstante, en la rueda de prensa previa al partido contra el Real Madrid al alemán se le preguntó más por la situación del rival antes que por el logro que puede conseguir el club.

Oportunidad de ganar La Liga

"Para mí, lo que hay que hacer es jugar y centrarnos en nuestro juego. Hemos jugado una temporada fantástica y lo quiero ver mañana. Sé que la tensión es alta. Es lo mejor que puede ofrecer el fútbol español. Queremos jugar como equipo, como una unidad. No me centro en otras cosas".

La situación del Real Madrid

"Nuestro objetivo es ganar en casa. Tenemos un equipo fantástico, la afición nos apoya. Pero para ellos también es un Clásico, y todos darán al cien por cien. Quieren ganar. El Clásico es importante para todos".

❝Jugamos para ganar un título. Todo el equipo es importante, pero el trabajo de los jugadores de La Masia, con su filosofía y mentalidad, aporta mucho al conjunto.❞



🗣️ Hansi Flick pic.twitter.com/KK6IPfHj7g — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 9, 2026

Los peligros de Mbappé

"Es uno de los mejores del mundo, aporta una calidad tremenda. Es peligroso, es increíble delante del portero. Es el mejor ahí".

Un partido importante

"Me centro en este partido, no es normal. Es especial, para todo. Pero no sé si el más importante, lo es para el club, afición, jugadores, técnicos... queremos ganar el título, el segundo consecutivo. No es normal. Tenemos claro cómo jugar".

La gestión de conflictos

"Lo más importante, y lo agradezco en este club, es que todos avanzamos en la misma dirección. No son cosas normales, pero pueden suceder. Hay que gestionarlo y hablar. Hay que comunicar, así lo gestionamos aquí. Si algo sucede, ya lo pensaré".

La pelea de Valverde y Tchouaméni

"Creo que son cosas que suceden en todo el mundo, no es algo único del Real Madrid. Me sorprendió un poco, pero no me preocupa porque no es mi equipo".

El ambiente en el Madrid

"No quiero hablar más del Real Madrid, no es mi trabajo. Hay que centrarse en el equipo, en el nosotros y no en el yo. No se trata del ego. Todo debe ser positivo para el equipo, así lo gestionamos aquí. Esto es muy importante".

❝Cuando ves los partidos en casa, se aprecia la conexión que hay entre el equipo y la afición. Mañana eso será clave.❞



🗣️ Hansi Flick pic.twitter.com/oJCDRojnLn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 9, 2026

La clave del partido

"No tenemos que hacer cosas distintas, hemos hecho una temporada fantástica, sobre todo las últimas semanas. Jugamos con confianza y estamos seguros de lo que hacemos. Hay conexión con la grada. Todo el mundo debe estar listo mañana".

Ambiente en el vestuario

"La relación es fantástica entre todos los jugadores y la Masia tiene un valor especial, porque la conexión que tienen es especial. El club debe seguir esa filosofía de desarrollar el talento joven".

"No diré que no hay conflictos, todos cometemos errores y somos humanos, pero hay que saber reaccionar. Estoy contento con mi equipo, hablo con ellos, les escucho. La comunicación es muy buena, y eso es importante para nuestro trabajo".