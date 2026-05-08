El municipio español donde se refugia Isco: pinturas rupestres de hace 15.000 años y la estupa budista más alta de Europa

La trayectoria de Isco Alarcón siempre estuvo marcada por el talento que le llevó a la élite del fútbol europeo. Tras pasar años en grandes clubes como el Real Madrid, el malagueño encontró refugio en su localidad natal.

Ese lugar es Benalmádena, municipio de la Costa del Sol donde nació. Allí halló la calma necesaria para alejarse del foco mediático, recuperar sensaciones y reconectar con sus orígenes en un entorno mucho más cercano y familiar.

Benalmádena destaca no solo por su atractivo turístico, sino también por su riqueza histórica. Entre sus tesoros se encontraron las pinturas rupestres de la Cueva del Toro, con más de 15.000 años de antigüedad. Este legado prehistórico convierte al municipio en un lugar donde pasado y presente conviven de forma única.

Otro de los grandes símbolos del municipio es la Estupa de la Iluminación, considerada la más alta de Europa. Este espacio ofrece un ambiente de serenidad y recogimiento espiritual que contrasta con la presión del fútbol profesional, convirtiéndose en un punto de desconexión para visitantes y vecinos.

Durante su carrera, el mediapunta ha estado rodeado de debates sobre su rendimiento y continuidad en la élite. Sin embargo, su talento nunca se cuestionó. En su municipio natal, ese ruido desapareció, dejando paso a una estabilidad emocional que resultó clave para afrontar nuevos retos deportivos.

Isco, tendido en el terreno de juego de La Cartuja tras lesionarse ante el FC Utrecht. EFE

La relación de Isco con Benalmádena fue más allá de lo circunstancial. Representó un vínculo permanente con sus raíces, una forma de mantener los pies en el suelo pese a la fama. Allí encontró el equilibrio entre su vida profesional y personal en uno de los momentos más exigentes.

Así, el municipio malagueño se consolidó como algo más que un destino turístico. Para Isco fue un refugio donde recomponerse y mirar al futuro. Entre historia milenaria y espiritualidad contemporánea, Benalmádena se convirtió en el escenario perfecto para reencontrarse consigo mismo lejos del ruido competitivo.

Además, el entorno natural que rodea a Benalmádena también juega un papel importante en ese proceso de reconexión. Las vistas al Mediterráneo, la cercanía de la sierra y la tranquilidad de sus rincones ofrecen al futbolista un contexto ideal.

Con el paso del tiempo, este vínculo se reforzó, convirtiendo al municipio en un punto de apoyo constante en su carrera. Más allá de los títulos o las críticas, Isco encontró en su tierra natal un lugar donde recuperar la confianza y mantener viva la esencia que le llevó a triunfar.