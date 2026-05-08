FIFA cambia las normas para el Mundial de fútbol: una baja de los 26 convocados debe cubrirse con jugadores de la prelista

La FIFA ha oficializado recientemente las regulaciones para las plantillas de las selecciones en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las novedades, destaca la posibilidad de realizar cambios en la lista definitiva de 26 jugadores, pero bajo parámetros muy precisos. Los seleccionadores podrán cambiar a un futbolista hasta 24 horas antes del primer partido siempre que sea por lesión grave o enfermedad, y su sustituto deberá salir de la prelista que previamente habrán ofrecido los entrenadores.

La decisión, aprobada por el Consejo de la FIFA, entrará en vigor para el torneo que reunirá a 48 selecciones, algo nunca visto antes.

Los cambios solo se permiten en casos de lesión grave o enfermedad que impidan al jugador participar.

La solicitud debe pasar por la Comisión de Medicina de la FIFA, que evaluará informes médicos detallados para validar la baja. Además, el plazo es estricto: las selecciones tienen hasta 24 horas antes del primer partido de su grupo para anunciar el reemplazo.

Por ejemplo, si España debuta el 15 de junio, el corte sería el 14 a medianoche. Para los porteros, la norma es más flexible, permitiendo sustituciones durante toda la fase final si es necesario.

La prelista como requisito clave

El punto más innovador es la vinculación de la lista provisional, una lista que los seleccionadores deben entregar con antelación y que oscilará entre 35 y 55 jugadores.

Cualquier recambio debe salir exclusivamente de este grupo inicial. "Esto evita que se convoque a alguien ajeno al radar del cuerpo técnico", explicaba la FIFA. La prelista se publicará oficialmente, dando transparencia a los aficionados y presionando a los entrenadores a definir el tiro con meses de antelación.

Si una gran estrella como Pedri o Mbappé queda fuera por motivos médicos, su sustituto no podrá ser un debutante sorpresa, sino alguien ya considerado en la fase preliminar.

Impacto en las selecciones

Esta regla cambia el panorama respecto a ediciones pasadas, como Qatar 2022, donde las sustituciones eran menos restrictivas y no dependían de una prelista obligatoria.

Para todos los técnicos que forman parte del Mundial más grande de la historia, esto implica planificar con más cautela: la prelista de 55 nombres será un compromiso público que podría influir en la moral del grupo.

En un torneo con calendarios apretados y riesgos de lesiones crecientes, esta flexibilidad limitada protege la integridad competitiva. Críticas hay: algunos ven en el límite de 24 horas un margen insuficiente para emergencias de última hora, pero la FIFA prioriza la estabilidad de las plantillas.

Preparativos y fechas clave

Las federaciones ya ultiman detalles. La prelista debe enviarse con semanas de antelación, y la definitiva se confirma días antes del debut.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, las selecciones ya ajustan ritmos, conscientes de que una lesión en este mes de mayo podría alterar todo. La FIFA, por su parte, insiste en que estas reglas aseguran "fair play médico" en un evento que generará récords de audiencia global y que albergará a más selecciones que nunca.