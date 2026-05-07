El refugio de Fermín López en un pueblo de 2.000 habitantes: 5.000 años de historia y un paisaje de Marte en la Tierra

En el corazón de la Cuenca Minera de Huelva, allí donde el mapa parece teñirse de óxido y leyenda, se encuentra El Campillo.

Para el mundo del fútbol, este municipio de apenas 2.000 habitantes es la cuna de Fermín López, centrocampista del Barça. Sin embargo, para Fermín, El Campillo no es un punto en el currículum, sino su "lugar seguro", el refugio donde los focos del Camp Nou se apagan para dar paso a la calma de sus raíces.

Desconectar en El Campillo es realizar un viaje en el tiempo y en el espacio. La historia del pueblo se hunde hasta hace 5.000 años. Los restos megalíticos, como el Dolmen de la Cantina, atestiguan que desde la Edad del Cobre el ser humano ya buscaba el abrigo de estas tierras.

Pasear por sus alrededores es caminar sobre estratos de civilizaciones que, atraídas por la riqueza mineral, forjaron la identidad de un pueblo que hoy ve en Fermín a su embajador más universal.

Pero lo que realmente deja sin aliento al visitante -y lo que Fermín contempla cuando busca silencio- es su paisaje "marciano". La influencia del río Tinto ha creado un ecosistema único en el mundo. Sus aguas ácidas de un rojo denso y profundo, cargadas de minerales, han convertido el entorno en un laboratorio natural que la propia NASA ha estudiado por su asombrosa similitud con las condiciones de Marte.

Fermín López celebra el gol marcado ante el Getafe. Reuters

Caminar por las orillas del río Tintillo, que serpentea cerca del pueblo, es lo más parecido a una expedición interplanetaria sin salir de Andalucía.

La dualidad de El Campillo se refleja también en sus calles. Por un lado, el "Campillo Viejo" conserva el sabor de la aldea agrícola; por otro, el trazado rectilíneo de influencia británica recuerda la época en la que ingenieros ingleses transformaron la zona en un pulmón industrial.

Esa mezcla de humildad trabajadora y ambición histórica es la que define el carácter de Fermín. Es habitual ver al centrocampista disfrutando de planes sencillos: una charla con los vecinos en la plaza, una comida familiar o una visita a la Escuela Municipal de Fútbol que hoy lleva su nombre.

En un fútbol de yates en Ibiza y destinos exóticos, Fermín López elige el cobre, los cipreses centenarios y el calor de su gente. El Campillo es su escudo protector, un lugar donde el tiempo se detiene y donde, entre paisajes rojos que parecen de otro mundo y piedras que guardan milenios de historia, el "héroe del Barça" vuelve a ser, simplemente, Fermín.