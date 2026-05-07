El municipio español donde veranea Isi Palazón: capital europea del melocotón y con yacimientos islámicos

En el corazón de la Región de Murcia se encuentra un rincón que combina la épica del fútbol con una herencia cultural milenaria. Se trata de Cieza, el municipio que vio nacer y crecer a Isi Palazón, el carismático extremo del Rayo Vallecano.

Lejos de los focos de la Primera División, el futbolista regresa cada verano a sus raíces, una tierra que no solo destaca por su hospitalidad, sino por ser la capital europea del melocotón y albergar uno de los yacimientos islámicos más importantes del continente.

Para Isi Palazón, Cieza es sinónimo de esfuerzo. Antes de triunfar en el césped de Vallecas, el jugador trabajó en la recolección del melocotón, ayudando en la actividad que sustenta a buena parte de la población local. Cieza es, hoy en día, el mayor productor de melocotón de Europa, con una campaña anual que ronda los 180 millones de kilos.

Este motor económico se convierte cada primavera en un fenómeno turístico mundial: la Floración de Cieza. Durante los meses de febrero y marzo, más de 13.000 hectáreas de frutales tiñen el paisaje de una gama infinita de rosas y fucsias, creando un espectáculo natural que atrae a miles de visitantes a miradores como el de La Macetúa o El Olmico.

Pero Cieza no solo vive de su agricultura. En lo alto del Cerro del Castillo se asienta Medina Siyâsa, un yacimiento arqueológico que es referente del Islam occidental.

Isi Palazón, durante un partido con el Rayo Vallecano. EFE

Esta ciudad andalusí de los siglos XI al XIII es considerada una de las mejor conservadas de España, permitiendo a los historiadores y turistas comprender la vida cotidiana de la época a través de sus casas de patio central y sus intrincadas murallas.

Para quienes prefieren una experiencia más cercana, el Museo Siyâsa, ubicado en el casco urbano, ofrece reconstrucciones a escala real de estas viviendas, donde se pueden admirar los arcos y decoraciones originales recuperados del yacimiento.

A pesar de su éxito deportivo, Isi Palazón nunca ha ocultado su orgullo ciezano. "Volver al pueblo me hace ver lo que es la vida", ha confesado en diversas ocasiones al recordar sus días en el campo.

Cieza ofrece al visitante la misma sencillez y fuerza que el futbolista despliega en cada partido: desde un paseo por el Paseo de Ronda junto al río Segura hasta una visita a la Ermita del Santo Cristo del Consuelo. Cieza representa el equilibrio perfecto entre patrimonio histórico, potencia agrícola y la humildad de sus referentes.