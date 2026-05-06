El PSG resiste el asedio bávaro en Múnich y defenderá su trono en Europa en la final de la Champions ante el Arsenal

Los jugadores del PSG celebran la victoria en la eliminatoria ante el Bayern. Reuters

Un gol a los tres minutos de Dembelé fue suficiente para que los de Luis Enrique hicieran bueno el triunfo en París. Harry Kane empató en el añadido, pero el equipo bávaro se quedó sin tiempo para forzar la prórroga.

Bayern M.

PSG

El París Saint-Germain va a defender su título de la Champions el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. El conjunto parisino asaltó el Allianz Arena donde el año pasado ganó su primera Copa de Europa y dejó al Bayern con la miel en los labios de volver a disputar una final seis años después [Narración y estadísticas del partido: Bayern Múnich 1-1 PSG].

Era el capítulo decisivo de un desafío galáctico en el que estaba escrito que el PSG salía victorioso del Allianz Arena. Exageradas las expectativas del 5-4 en la ida, el partido de vuelta en Múnich fue distinto, menos ofensivo y trepidante, alejado de la locura.

Dembelé, en el minuto 3, allanó el camino hacia la clasificación a la final por segundo año consecutivo; pero el Bayern luchó hasta el final por obrar una remontada que se soñó con el gol de Kane en el 94, pero no llegó.

El PSG saca su billete para Budapest.



🇫🇷 Los de Luis Enrique conquistan Múnich y se medirán al Arsenal de Arteta por la 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆 25/26.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/xkGs2CEyAR — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 6, 2026

Dicen que las obras maestras no se pueden copiar. Era muy difícil reeditar un partido como el que se vivió hace una semana en el Parque de los Príncipes y aunque no se repitió, por los de Luis Enrique no quedó.

Apenas 140 segundos tardó Dembelé en asentar el primer golpe directo al mentón del Bayern Múnich. Parecía que se repetía el mismo guion del partido cuando Kvaratskhelia tiró una pared y sobrepasó la línea adelantada del Bayern.

Con mucha calma, el georgiano entró en el área y puso un balón al corazón del área donde el mosquito, con un remate brutal, hacía el primero del PSG.

Ni tres minutos habían pasado y los de Vincent Kompany se habían quedado taciturnos ante la eficacia del vigente campeón del continente. Con espacios, el conjunto francés es letal, más cuando logra sacar a los centrales del Bayern de su zona.

El partido estaba muy trabajado por Luis Enrique y a pesar del ADN ofensivo de su equipo, en Múnich se vio una versión más madura del PSG.

🌪️🦟 𝑫𝒆𝒎𝒃𝒆́𝒍𝒆 tiene prisa...



Minuto 2 y el PSG estrena el marcador del Allianz. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/VtOLxLw4F2 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 6, 2026

Dos equipos que entienden el riesgo del mismo modo, pero mientras que uno se topó una y otra vez con la zaga francesa, el otro supo jugar a la perfección con el marcador a su favor.

Musiala buscaba a Kane y el inglés se empequeñecía frente a William Pacho. Asumió Olise la responsabilidad de liderar la ofensiva bávara, pero Nuno Mendes se entrometía en su camino. No había manera.

Por el otro costado Luis Díaz volvía loco a Zaïre-Emery, pero al colombiano le faltaba el acierto que sí había tenido el rival en la primera ocasión del partido.

La polémica del partido

Con el juego atascado, el protagonismo lo acaparó João Pinheiro. Los aficionados alemanes no guardarán un buen recuerdo del colegiado portugués a tenor de las decisiones que tomó en dos acciones que pudieron cambiar ya no solo el partido, sino también el resultado de la eliminatoria.

Después de ver en el minuto 9 la primera amarilla del partido, en el 30 Nuno Mendes cortó una jugada del Bayern con el brazo. Los alemanes, desesperados, se fueron a buscar a un árbitro que no mostró la segunda.

Sin embargo, la polémica no quedó ahí. Todo lo contrario. Tan solo un minuto después, Vitinha despejaba un balón en el interior del área y este impactaba con descaro en el brazo de Joao Neves.

Todo el equipo alemán se le echó encima a Pinheiro, pero el colegiado, de nuevo, decidía no intervenir.

El Bayern Múnich reclamó penalti por mano de Joao Neves en esta acción. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/JCn2FYzCxl — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 6, 2026

Quiso aprovechar el PSG ese desquicio del equipo alemán y en una jugada ensayada, precisamente Joao Neves estuvo a punto de marcar el segundo con un remate de cabeza a bocajarro que salvaba Neuer.

El ritmo de partido subió. Si el espectador pestañeaba se perdía algo. El balón pasaba de un campo al otro con una facilidad pasmosa y mientras el portero alemán evitaba en su portería el 0-2, Safonov mantenía momentáneamente la victoria.

El ruso metió una mano abajo crucial para evitar el gol de Musiala. No quedó el susto ahí para el equipo francés. En la siguiente jugada, el mediapunta alemán acababa rematando desviado.

La inspiración de Yamal Musiala y Olise no era suficiente para doblegar a un PSG que estaba leyendo a la perfección el partido: replegado atrás y sabiendo que las oportunidades en ataque iban a llegar.

La batalla táctica

Le metió el Bayern una marcha más al partido en la segunda parte y el trabajo fue espectacular, puesto que apenas le duraba el balón a los de Luis Enrique, acostumbrados a acaparar el protagonismo.

No obstante, al conjunto alemán le faltaba claridad en tres cuartos y eficacia cuando los de arriba se entonaban. No sufría el París y en dos contraataques -uno de Doué y otro de Kvaratshelia- tuvieron la sentencia.

Te hace un roto en una baldosa.



🪄 La 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏 de Désiré Doué. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/G1LWmsHd3z — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 6, 2026

Se vistió Neuer de héroe y de manera reiterada empezó a evitar el segundo del rival de todas las formas posibles: con el pie, con la mano, mostrando sus reflejos... y es que Doué, con espacios, estaba siendo un puñal.

Cinco paradas hizo, su mejor registro en esta edición de la Champions desde aquella noche contra el Real Madrid en los cuartos de final en el Santiago Bernabéu (9 paradas el 7 de abril de 2026).

La defensa en Múnich del PSG, siempre elogiado por sus ataques, tuvo muchísimo mérito. No está al alcance de casi nadie controlar el encuentro como lo controló en el abarrotado Allianz Arena.

En Múnich no se rinde nadie.



Kane recorta diferencias a un minuto para el final. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/IygaKKaWvE — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 6, 2026

Ni dejar en tan pocas oportunidades, apenas sin desborde, a un equipo como el Bayern, que insistió y chocó contra un bloque rocoso, concentrado, solidario, capaz de protegerse sin el balón y, sobre todo, ganador.

Las mejores ocasiones del segundo tiempo fueron suyas. Pudo ganar por más. Y, sin embargo, empató Harry Kane en el minuto 94. Muy tarde. Otra final espera al PSG. Es el vigente campeón. Y el favorito.

Ficha técnica del partido:

1 – Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano (Karl, m. 85), Tah (Kim Min Jae, m. 68), Stanisic (Davies, m. 68); Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala (Nico Jackson, m. 79), Luis Díaz; Harry Kane.

1 – París Saint-Germain: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Mayulu, m. 85); Fabián Ruiz (Lucas Hernández, m. 77), Vitinha, Joao Neves; Doué (Beraldo, m. 77), Dembelé (Barcola, m. 65) y Kvaratskhelia.

Goles: 0-1, m. 3: Dembelé. 1-1, m. 94: Harry Kane.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Tah (m. 33) y Luis Díaz (m. 78), y a los visitantes Nuno Mendes (m. 8), Kvaratskhelia (m. 48+) y Marquinhos (m. 86).

Incidencias: partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones disputado en el Allianz Arena de Múnich ante unos 70.000 espectadores.