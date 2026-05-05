España cambia las normas: la Quiniela contará cada jornada con 4 partidos de la liga de fútbol femenino

La Quiniela, uno de los juegos más clásicos del fútbol español, entra en una nueva era.

El Gobierno ha aprobado la inclusión fija de cuatro partidos de la Liga F en cada jornada, lo que convierte al campeonato femenino en protagonista estructural de un boleto que durante décadas se alimentó casi en exclusiva de Primera y Segunda masculinas.

Más allá del gesto simbólico, la decisión tiene una lectura económica y de poder dentro del ecosistema del fútbol profesional.

El cambio se articulará a través de un real decreto ley impulsado por el Consejo Superior de Deportes y aprobado en Consejo de Ministros, que posteriormente deberá ser convalidado por el Congreso.

En la práctica, la Quiniela mantendrá sus 15 casillas de siempre, pero ahora cada jornada reservará cuatro de ellas a encuentros de la Liga F.

Será Loterías y Apuestas del Estado quien deba ajustar el reparto exacto entre Primera, Segunda y el torneo femenino, pero el mensaje político es nítido: el fútbol de mujeres deja de ser un invitado ocasional para convertirse en parte fija del producto.

La medida llega después de años de peticiones desde dentro del propio fútbol femenino.

Un boleto de Quiniela

La Asociación de Futbolistas Españoles llevaba tiempo reclamando que la presencia de partidos de la Liga F no se limitara a apariciones puntuales, como ocurrió por primera vez en 2017, sino que se consolidara de forma estable.

Desde el sindicato celebran que "después de tantos años ya era hora" de que se diera este paso, en línea con la profesionalización oficial de la Liga F desde la temporada 2022/23.

El impacto económico no es menor. La Quiniela recaudó en torno a 160 millones de euros en 2023, de los que una parte relevante se canaliza a través del impuesto sobre el juego. Hasta ahora, ese flujo beneficiaba únicamente a los 42 clubes de Primera y Segunda.

Con la nueva regulación, el reparto se abre también a los 16 clubes de la Liga F, que verán cómo una fracción estable de esos ingresos se dirige a apuntalar sus presupuestos.

Las estimaciones manejadas por el propio Gobierno apuntan a que el torneo femenino podría haber recibido varios millones de euros adicionales de haberse aplicado ya esta fórmula el año pasado, una cifra nada menor para entidades que todavía operan con márgenes muy ajustados.

Equiparación con el fútbol masculino

Moncloa ha querido subrayar el componente político de la decisión. Pedro Sánchez destacó en redes que "el fútbol femenino entrará en La Quiniela y sus clubes participarán en sus ingresos", presentándolo como un paso más para que la Liga F siga consolidándose como competición de referencia internacional.

El CSD, por su parte, enmarca la reforma dentro de una estrategia más amplia de equiparación en recursos, visibilidad y estructura entre el fútbol masculino y el femenino.

La operación tiene también una lectura de mercado. Al integrar de forma permanente partidos de la Liga F, se expone a miles de quinielistas a equipos, escudos y jugadoras que quizá todavía no forman parte de su imaginario habitual.

Cada boleto se convierte en una pequeña ventana de promoción semanal, un recordatorio de que el fútbol español profesional ya no se explica solo a través de los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

Es, en definitiva, un movimiento que mezcla dinero, relato e igualdad: la Quiniela se actualiza, y arrastra con ella a la Liga F hacia un espacio de mayor centralidad en el mapa del fútbol español.