Alexis Sánchez, futbolista, sobre su infancia: "Yo le decía a mi madre: 'Tendremos dinero y te regalaré una casa'"

Alexis Sánchez vuelve a emocionar con el relato de una infancia marcada por la pobreza, el esfuerzo y la ambición de cambiar el destino de su familia.

Antes de convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol chileno, el delantero del Sevilla creció en Tocopilla en un entorno muy complicado, donde el dinero escaseaba y cada pequeño ingreso contaba para salir adelante.

Su historia, llena de sacrificio, explica buena parte del carácter competitivo y resiliente que le ha acompañado durante toda su carrera.

El propio Alexis ha resumido así en anteriores entrevistas aquellos años de dificultad: "Hay que tener suerte en la vida y yo la he tenido. No era fácil conseguir dinero para vivir en Tocopilla".

La frase refleja no solo las limitaciones económicas de su niñez, sino también la conciencia que tiene el futbolista sobre el contexto en el que creció. Tocopilla, su ciudad natal, aparece una y otra vez en sus recuerdos como el escenario de una infancia dura, pero también como el lugar donde empezó a forjarse su sueño.

En otras ocasiones, el atacante ha contado que tuvo que trabajar desde muy pequeño para ayudar en casa y para poder seguir ligado al fútbol.

"De niño limpiaba autos para sacar un poco de dinero. No podía estudiar, me escapaba y me iba a jugar al fútbol. Yo le decía a mi madre: 'Tranquila que seré futbolista, tendremos dinero y te regalaré una casa'", recordó en alguna ocasión.

Su madre, figura clave

Alexis también ha hablado con enorme admiración de su madre, una figura clave en su vida y en su carrera.

En sus palabras, ella fue el gran apoyo emocional de aquellos años difíciles y la persona que sostuvo la esperanza familiar cuando todo parecía cuesta arriba. "Mi madre es mi mayor ídolo, porque hubo un tiempo en que no tenía zapatos de fútbol, ya que ella no tenía dinero para comprarme. Rogué por nuevos zapatos, pero por desgracia mi madre no podía pagar por ellos", confesó.

El testimonio muestra hasta qué punto el fútbol era para él algo más que un juego: era una salida, una oportunidad y una promesa.

También ha reivindicado el origen humilde de su estilo. "He hecho realidad los sueños de aquel niño que jugaba en la calle contra los mayores. Mi fútbol es de la calle. Si no fuera por el fútbol hoy estaría limpiando autos, recogiendo tierras y llevando carros", afirmó.

Esa frase conecta directamente con su formación en entornos precarios, donde aprendió a competir contra rivales mayores, a improvisar y a sobrevivir con inteligencia y carácter.

La historia de Alexis Sánchez no es solo la de un futbolista de élite, sino la de un niño que creció con carencias, que soñó en grande y que convirtió la adversidad en combustible. Su infancia, sus padres y los sacrificios de su familia siguen siendo una parte esencial de su leyenda.