Los gigantes que regresan a la élite y los que se acercan al abismo: el vaivén de clubes históricos del fútbol europeo

El fútbol europeo vive atrapado en un ciclo constante de ascensos y caídas que no distingue entre modestos y gigantes. La historia, el escudo o los títulos acumulados no garantizan estabilidad en un ecosistema cada vez más competitivo, donde los errores se pagan caro y las reconstrucciones pueden alargarse durante años.

Mientras algunos clubes históricos encuentran el camino de regreso a la élite, otros comienzan a asomarse peligrosamente al abismo.

En las cinco grandes ligas del continente se repite un patrón que mezcla nostalgia y vértigo. Equipos que hace no tanto competían en Europa o levantaban títulos hoy luchan por sobrevivir, mientras otros, tras tocar fondo, resurgen impulsados por proyectos renovados, estabilidad institucional o nuevas generaciones de talento. El margen entre el éxito y el fracaso nunca ha sido tan fino.

Los jugadores del Racing de Santander celebran un gol. EFE

Este vaivén constante refleja también una transformación profunda en el fútbol moderno. La presión económica, la gestión deportiva y la irrupción de nuevos actores han alterado el equilibrio tradicional, dejando a muchos clubes históricos en una encrucijada.

Adaptarse o caer ya no es una amenaza lejana, sino una realidad inmediata que afecta incluso a los nombres más ilustres del panorama europeo.

En este contexto, el mapa futbolístico se reconfigura temporada tras temporada. Regresos que alimentan la épica conviven con descensos que golpean la memoria colectiva, dibujando un escenario en el que la historia pesa, pero no siempre decide.

En el alambre

A excepción de Italia, donde no se prevé ningún descenso traumático de un histórico de la Serie A, tanto en España como en Inglaterra, Francia o Alemania existe el riesgo de que uno de los clubes más importantes del país pierda la categoría en las próximas semanas.

En La Liga, la situación más delicada la vive el Sevilla. El conjunto hispalense, que hace apenas cinco años peleaba por el título y hace tres conquistó la Europa League, atraviesa ahora una de las mayores crisis de su historia. Su último descenso llegó en la temporada 99-00 ascendiendo al año siguiente y manteniéndose en la máxima élite durante todo el siglo XXI.

El Sevilla está a dos puntos de la salvación y una derrota este lunes 4 de mayo frente a la Real Sociedad le dejaría en una situación de extrema urgencia. Restarían cuatro partidos en los que se vería las caras con Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta.

La decepción de los jugadores del Sevilla tras perder contra Osasuna. EFE

Si los andaluces están en el alambre, mucho peor es la situación del Zaragoza en Segunda División. Un club histórico que cayó a los infiernos en 2013 y que desde entonces no ha sido capaz de regresar a Primera. En las últimas temporadas ha coqueteado con el descenso a Primera RFEF y este curso parece que se va a cumplir. Son penúltimos y necesitan un milagro en las últimas 4 jornadas para intentar soñar con la permanencia.

En Inglaterra, quien está cerca de firmar un descenso histórico es el Tottenham. Un club dentro del Big Six, vigente campeón de la Europa League y que podría descender por primera vez desde que se creó el formato de la Premier League en 1992.

Los 'Spurs' están tan solo un punto por encima del descenso y las sensaciones no son nada positivas. Eso sí, la última victoria en campo del Aston Villa supuso una bocanada de aire fresco para un equipo en el alambre.

Quien ya ha descendido de forma matemática es el Leicester City, pero a la tercera categoría del fútbol inglés. Hace justo una década completaron la mayor gesta de la historia de la Premier al ganar el título, el curso pasado descendieron a Championship y esta campaña han vuelto a bajar. Un club a la deriva que deberá recomponerse por completo para volver a la élite.

Los futbolistas del Leicester, cabizbajos tras descenser. EFE

En Alemania y en Francia encontramos los casos de Wolfsburgo y Nantes. Dos clubes históricos en sus ligas que, como mucho, aspiran a disputar el playoff de descenso.

El Wolfsburgo, campeón de la Bundesliga en 2009, encadena 29 años en Primera contando además con varias participaciones en Champions y Europa League. Por su parte, el Nantes es el cuarto equipo más laureado de la Ligue 1 (8 títulos), pero su mala gestión económica le puede acabar condenando a descender a Ligue 2.

El retorno a la élite

Pero no todo son clubes históricos en crisis. Otros, en cambio, están a un paso de regresar al lugar que siempre les ha correspondido. Entre ellos destacan el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña en España, el Schalke en Alemania y el Saint-Étienne en Francia.

De momento, el único que tiene asegurado el ascenso es el Schalke. Los teutones se proclamaron este sábado campeones de la Bundesliga 2 en lo que será su regreso a la élite tres años después. Eso sí, esta vez con el objetivo de crecer en Bundesliga y volver a hacerse un hueco en competiciones europeas.

Los jugadores del Schalke celebran el ascenso a la Bundesliga. REUTERS

En la Liga Hypermotion la situación del Racing y el Deportivo es prácticamente inmejorable. Ambos están en puestos de ascenso directo a La Liga cuando tan solo restan cuatro jornadas por disputarse. En caso de regresar a Primera, los cántabros lo harían 14 años después, mientras que los gallegos volverían después de bajar en 2018.

Por último, el Saint-Étienne tiene opciones de subir a Ligue 1 tras su descenso en 2022. Queda una jornada y pueden todavía subir de forma directa y evitar el playoff. Con 10 títulos es el club más laureado de la liga francesa tras el PSG y tiene en su haber una final de la Copa de Europa en 1976.