Espanyol - Real Madrid, fútbol hoy en directo La Liga: resultado, goleadores y estadísticas con el partido de La Liga

El Espanyol busca su primera victoria en la segunda vuelta para asegurar la permanencia, contra un Real Madrid que necesita ganar para apurar sus opciones de título.

Espanyol y Real Madrid afrontan un partido clave. Con el final de temporada acechando, los de Arbeloa están obligados a ganar al conjunto perico para apurar sus opciones de retrasar el alirón del Barcelona y, por tanto, llegar al Clásico con posibilidad de recortar algún punto al cuadro culé, que apunta a ser el campeón de Liga gracias a una ventaja de nueve puntos sobre los blancos.

Se disputa este duelo importante para ambos conjuntos en el RCDE Stadium, donde el conjunto perico quiere volver a la senda de la victoria junto al calor de su afición en este año 2026 contra un equipo blanco que necesita los tres puntos para pelear por el título lo máximo posible.

El equipo entrenado por Álvaro Arbeloa vive una sensación de temporada casi acabada tras haber empatado contra el Real Betis en el estadio de La Cartuja (1-1). Kylian Mbappé será baja para este partido por lesión, sin duda una ausencia muy importante en el frente de ataq