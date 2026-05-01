Douglas, padre de Endrick: "A mi hijo le quitaron su parque de diversiones. Mi nuera fue fundamental para que esté feliz"

La figura de Endrick vuelve a ocupar el centro del foco a las puertas de un verano decisivo para su carrera.

A sus 19 años, el delantero brasileño, propiedad del Real Madrid y actualmente cedido en el Lyon, se mueve en una encrucijada que mezcla ambición deportiva, cicatrices recientes en el club blanco y una potente red de apoyo familiar que condiciona sus pasos.

Su padre, Douglas Sousa, puso palabras a ese momento de transición en una entrevista con ESPN Brasil, donde dibujó a un futbolista ilusionado con el Mundial y, al mismo tiempo, marcado por su breve y frustrante experiencia en el Madrid.

"Endrick cree que si rinde bien en los próximos partidos, podría ir al Mundial", explicó Douglas, consciente de que la cita de este verano se ha convertido en una meta tan simbólica como realista para su hijo.

En Lyon, el delantero se ha reencontrado con los minutos, los goles y, sobre todo, con la sensación de pertenecer al centro del proyecto. Esa continuidad le permite soñar con ganarse un hueco en la lista de Brasil y presentarse en el escenario global con un rol que aún no ha podido asumir vestido de blanco.

El contraste con su etapa más reciente en el Real Madrid emerge con fuerza en el relato del padre. "Endrick tiene una frase que dice que su parque de diversiones es el campo de fútbol. Y en el Madrid, de alguna manera, le quitaron ese parque de diversiones. Él lo que quiere es jugar al fútbol", resumía Douglas.

Más allá de la metáfora, el mensaje apunta directamente a la gestión de su talento en la Casa Blanca: un joven fichado como gran promesa, pero encajado en un contexto de máxima competencia, con pocos minutos y sin continuidad suficiente como para sentirse protagonista.

Endrick, con el Olympique de Lyon Europa Press

Frente a ese escenario, la cesión al Lyon aparece como una corrección de rumbo más que como un paso atrás. El propio Douglas subrayó que el cambio no fue solo una decisión deportiva, sino una apuesta por el equilibrio personal del jugador.

"Ahora ha encontrado esa felicidad. Mi nuera fue fundamental para que Endrick se fuera al Lyon y está feliz. Todos estamos felices, eso es lo más importante", admitió. En esa frase se condensa una realidad cada vez más visible en el fútbol de élite: el peso de la familia, y en particular de la pareja, en la toma de decisiones de los jóvenes talentos.

La mención a la nuera, Gabriely Miranda, que animó a Endrick a aceptar la aventura en Francia, revela un entorno que prioriza la estabilidad emocional por encima del simple brillo del escudo. El mensaje hacia el Madrid es claro, aunque no frontalmente agresivo: tener a una joya no basta, hay que ofrecerle un contexto donde pueda expresarse.

El Lyon le ha dado ese espacio y el futbolista está respondiendo en el campo, hasta el punto de "llamar fuerte a la puerta" del club blanco para la próxima temporada.

El verano marcará hasta qué punto el Real Madrid ha tomado nota de estas señales. Si Endrick acude al Mundial y mantiene su progresión, llegará reforzado a Valdebebas, con más argumentos que nunca para reclamar ese "parque de diversiones" que siente que le fue arrebatado.

Entre la ambición de un chico que se ve en la cita mundialista y la voz de un padre que protege la felicidad de su hijo, el Madrid se enfrenta al reto de gestionar no solo un talento, sino una historia personal que exige minutos, confianza y un rol acorde a las expectativas que él mismo generó.