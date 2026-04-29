El tablero táctico de Simeone y Arteta en la Champions: Atleti - Arsenal, estilos opuestos en un momento de dudas compartido

Hay partidos que llegan en el momento equivocado para los dos equipos al mismo tiempo. La ida de las semifinales de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, este miércoles en el Metropolitano (21.00 horas), es uno de ellos.

El Atleti ha ganado apenas dos de sus últimos nueve partidos. El Arsenal, solo dos de los últimos siete. Y aun así, los dos están aquí: a noventa minutos -más la vuelta en el Emirates- de una final en Budapest.

La crisis de forma pesa, pero la Champions tiene su propia lógica. Y en esa lógica, Diego Simeone y Mikel Arteta son dos de los técnicos más fiables del planeta.

El Arsenal llega al Metropolitano como líder de la Premier League con 73 puntos en 34 jornadas, 64 goles a favor y solo 26 en contra. Los números son de equipo grande.

Pero las últimas semanas han oscurecido ese balance: dos derrotas seguidas antes de ganar a Newcastle el pasado sábado pusieron en evidencia que el equipo de Arteta acusa el desgaste acumulado y las ausencias.

Sin Mikel Merino ni Jurrien Timber, dos piezas estructurales del modelo ofensivo gunner, el Arsenal llega parcheado justo cuando más necesitaría estar completo. Tampoco jugará Kai Havertz.

El Atlético tampoco vive su mejor momento. La derrota en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad -en los penaltis- llegó en la peor semana posible, encajada entre la clasificación ante el Barcelona y la semifinal continental.

En La Liga, los colchoneros han perdido en Sevilla y en Elche en sus dos últimas salidas, y ocupan un cuarto puesto que no refleja ni su talento ni sus ambiciones europeas.

Sin Barrios ni el central Giménez, Simeone tendrá que rediseñar su equilibrio interior para frenar a uno de los equipos más dominantes de Europa. A esto hay que sumar la baja de Nico González para las semifinales por una distensión muscular de última hora.

La paradoja del partido es que los dos arriban al Metropolitano con dudas propias, pero con confianza plena en sus sistemas.

Simeone lo resumió antes del choque: "No hay presión, hay responsabilidad. Hay una ilusión especial por algo que el club no ha logrado nunca". Y sobre la estrategia: "Queremos jugar el partido que imaginamos".

Arsenal: dominio territorial, fragilidad a la contra

Cuando el Arsenal funciona, es casi hipnótico. Arteta ha construido un equipo que transforma el balón en territorio.

Su estructura de 4-3-3 nominal muta en un 3-2-5 en fase ofensiva, con White cerrando como tercer central, Rice y Zubimendi formando el doble pivote y una línea de cinco que aplana cualquier defensa media o baja.

Con Timber fuera, el costado derecho -el lado por excelencia del Arsenal, donde se concentran los principales indicadores de amenaza- pierde su hombre más creativo para aparecer por dentro. White tomará su lugar, pero con un perfil mucho más convencional.

La alineación probable del Arsenal contra el Atlético de Madrid

Eso significa que el triángulo Saka-Odegaard-Zubimendi operará con menos sorpresa y más previsibilidad.

Bukayo Saka, si está para ser titular, seguirá siendo la referencia ofensiva principal: con 107 acciones de impacto ofensivo esta temporada, lidera a la plantilla en prácticamente todos los índices de amenaza.

A su lado, Odegaard funcionará como conector y director, el hombre que decide cuándo el equipo acelera y cuándo pausa.

Sin Merino, el Arsenal también pierde a su ariete de segunda línea en los balones parados. El equipo ha marcado 15 goles de cabeza esta temporada -más que nadie en la Premier-, y la ausencia del centrocampista vasco limita la amenaza en el segundo palo y en las segundas jugadas de córner.

Odegaard celebrando un gol del Arsenal junto a sus compañeros Europa Press

Gyokeres deberá cargar con más responsabilidad aérea; Martinelli, desde el lado izquierdo, aportará diagonales hacia dentro y la amenaza al espacio a la espalda de Pubill.

En defensa, el Arsenal propone un bloque muy adelantado con alta presión, más de 4.300 recuperaciones de balón en lo que va de temporada y a Rice y Zubimendi como la sala de máquinas: tapar a Griezmann entre líneas, interceptar los pases hacia Llorente y proteger la espalda de Hincapié son sus tres tareas prioritarias.

Atlético: entre catenaccio y la búsqueda de identidad

Diego Simeone lleva 15 años construyendo equipos sobre la misma piedra angular: bloque compacto, intensidad máxima sin balón y transiciones rápidas hacia delante.

Este Atlético de 2025/26, sin embargo, está en proceso de búsqueda. El técnico argentino ha empujado hacia un modelo más posesional, pero el equipo oscila entre su ADN contraatacante y esa nueva vocación, y en los momentos de duda -como los que atraviesa ahora- tiende a volver al origen.

Para este partido, el esquema más probable es un 4‑4‑2 sin balón que se abre a un 4‑3‑3 con él. Koke organizará desde el doble pivote junto a Llorente, que caerá con frecuencia al costado derecho para dar recorrido y llegada a la espalda de Hincapié.

La alineación probable del Atlético de Madrid contra el Arsenal

Mientras, Giuliano Simeone partirá desde esa misma banda, con capacidad para cerrar por dentro según la altura del bloque, y Álex Baena tendrá la misión de equilibrar el sector izquierdo ayudando a Ruggeri frente a Martinelli.

La gran arma colchonera, sin embargo, tiene nombre y apellido doble: Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Griezmann bajará a recibir entre líneas para obligar a Rice o Zubimendi a decidir si salen o se quedan. Si uno de ellos salta, Julián tendrá el pasillo libre para atacar la espalda de los centrales gunners.

Griezmann y Julián Álvarez, con el Atlético de Madrid Europa Press

Es el contraataque más letal que puede ofrecer el Atlético: velocidad de transición, buen pie y un delantero centro que lleva cerca de 20 goles en todas las competiciones esta temporada.

Sin Barrios y sin Giménez, Koke tendrá que multiplicar su cobertura de espacios y la pareja Le Normand-Ruggeri tendrá que imponerse físicamente sobre Gyokeres, una prueba especialmente exigente dado el historial del sueco en el juego aéreo.

Dónde se decidirá la eliminatoria

El primer frente es la salida del Atlético ante la presión gunner. Arteta manda a sus hombres a presionar hombre a hombre: Gyokeres sobre Le Normand, Odegaard sobre Koke, Saka y Martinelli encima de los laterales.

Si Koke logra recibir limpio y encontrar a Baena o a Griezmann entre líneas, el Atlético puede superar esa primera línea y llegar al área contraria antes de que el bloque se rehaga. Si no, el Arsenal ganará el balón en campo rival y la maquinaria de asedio se pondrá en marcha.

El segundo frente es el duelo Saka-Ruggeri. Los datos de circulación y amenaza en el costado derecho del Arsenal son notablemente superiores al izquierdo incluso sin Timber, y la banda donde opera el internacional inglés será el termómetro del partido.

Si Ruggeri necesita ayuda constante de Baena o de Koke, el Atlético perderá equilibrio interno y el Arsenal podrá explotar el espacio que quede al otro lado con cambios de orientación hacia Martinelli.

El tercer frente, el más imprevisible, es el balón parado. El Arsenal es el equipo más eficaz de la Premier en este apartado, y Simeone lo reconoció antes del partido: los Gunners tienen "una estrategia de pelota parada muy bien trabajada".

Gyokeres, Gabriel, Saliba y Rice son rematadores de primer nivel. El Atlético tendrá que ser impecable en sus marcajes mixtos, porque en un partido igualado, una jugada de estrategia puede valer una final.

Un partido que define temporadas

Los dos equipos llegan con dudas, pero también con la memoria muscular de haber sufrido y superado cosas peores.

El Arsenal sabe que tiene el equipo para dominar al Atlético durante largos tramos del partido. El Atlético sabe que no necesita dominar para ganar.

Esa tensión entre control y verticalidad, entre juego de posición y bloque medio con transiciones, entre los sistemas de Arteta y la fe de Simeone en sus propios principios, es exactamente lo que hace de este partido uno de los más atractivos tácticamente de la Champions en años.

La ida en el Metropolitano puede marcar el guión de la vuelta. Y en ese escenario, el equipo que mejor gestione sus momentos de vulnerabilidad -que ambos tendrán- será el que esté más cerca de Munich.