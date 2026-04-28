El pueblo español donde Xabi Alonso pasaba sus vacaciones: 3.100 habitantes, con templos y conventos del siglo XVII

Ágreda, un pequeño pueblo de Soria de apenas 3.100 habitantes ha sido uno de los escenarios preferidos por Xabi Alonso para desconectar lejos del ruido de la fama.

El exentrenador del Real Madrid mantiene una estrecha relación con el conocido municipio castellanoleonés, donde ha vivido momentos especialmente significativos tanto en su infancia como en su etapa adulta.

Allí, el padre de Xabi, el también exfutbolista Periko Alonso, empezó a ir a cazar a finales de los años 70, dada su afición por la caza de paloma torcaz.

Al parecer, era común que los guipuzcoanos se trasladasen a la provincia soriana para practicar esta actividad.

Y es que, en su caso, lo hacía en Ágreda, donde, tras varios años visitando con frecuencia la zona, la familia decidió comprarse una casa, lo que hizo que sus viajes a la denominada villa de las tres culturas fuesen aún más frecuentes.

Xabi Alonso, frente al monitor del VAR EFE

Esto, a su vez motivó que tanto Xabi como su hermano Mikel, también futbolista, viviesen también parte de su infancia y muchos veranos en Ágreda.

Un pueblo al que, conforme fueron creciendo, fueron yendo cada vez menos debido a sus múltiples compromisos profesionales

Si bien, es un lugar que todos ellos llevan en el corazón y que recuerdan constantemente por los tantos momentos vividos en sus calles y plazas, tal y como ellos mismos han confesado en más de una ocasión.

Una de ellas fue en el año 2018, cuando, precisamente, Xabi, Mikel y, por supuesto, Periko, fueron elegidos para dar el pregón de las fiestas de la Virgen de los Milagros de Ágreda.

Durante el mismo, padre e hijos recordaron un sinfín de anécdotas vividas en el pueblo, entre las que las travesuras realizadas por el exjugador del Real Madrid coparon gran parte del protagonismo.

Museo al aire libre

Situada en un lugar estratégico, entre la depresión del Ebro y la meseta castellana, Ágreda cuenta con un rico y valioso patrimonio cultural y arquitectónico a los pies del Moncayo, fruto del paso de cristianos, musulmanes y judíos por el municipio.

Lo que explica que sea conocida como la villa de las tres culturas, que en 1994 el Conjunto Histórico de la villa fuese catalogado Bien de Interés Cultural y también que esta hoy sea considerada un auténtico museo al aire libre.

Esta destaca por el tramo del Camino de Santiago que transcurre por el municipio y por albergar un sinfín de atractivos turísticos entre templos, conventos, construcciones populares y casas solariegas.

La Puerta del Alcázar, las Atalayas, el Palacio de los Castejones, del siglo XVII; las murallas cristianas y la casa Natal de Sor María Jesús, que data de 1602, son algunos de ellos.

Se suman también el Palacio renacentista de la Plaza Mayor, que hoy alberga la sede del Ayuntamiento de Ágreda, y diferentes construcciones que constituyen el denominado barrio moro

Desde la muralla, actualmente sede del centro de interpretación del pueblo; la Puerta de Felipe II que sirve de entrada al citado barrio; y el arco de estilo califal del siglo X; hasta los diferentes torreones que se pueden encontrar en su interior, la fuente árabe, la ermita de la Virgen de los Desamparados y el mirador de las Huertas Árabes, entre otras.

La villa cuenta, además, con un total de siete templos religiosos: la Iglesia de San Miguel, de estilo gótico; la Iglesia de la Virgen de la Peña, de estilo románico y la más antigua conservada en el municipio; y la Iglesia de San Juan, también gótica.

También la Iglesia de la Virgen de Magaña, del siglo XVI; la de San Juan Bautista y la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, del siglo XVI.

Tampoco pasa desapercibido el Convento de la Concepción, fundado en el siglo XVIII por María de Jesús de Ágreda, cuyos restos descansan en su interior; ni tampoco el Convento de Agustinas y la Sinagoga, una antigua y pequeña iglesia románica del siglo XII que fue construida sobre una antigua sinagoga.

Si bien, estos no son los únicos lugares donde se pueden apreciar los indudables encantos de este pueblo soriano.

Un pueblo con mucha historia

Este también cuenta con tres museos, el de Arte Sacro, ubicado en la Iglesia Nuestra Señora de la Peña, el de Sor María de Jesús de Ágreda y el Centro de Interpretación.

Y también con varias áreas de paseo y descanso en las que poder contemplar el atractivo entorno natural del municipio. El Parque de la Dehesa y el Paseo de Invierno son dos de sus grandes exponentes.

Ágreda ha sido, además, escenario de bodas reales y pactos importantes, además de leyendas y batallas.

Xabi Alonso, durante El Clásico contra el Barça. REUTERS

Ejemplo de ello es el enlace entre el rey Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla que tuvo lugar en el municipio o el acuerdo en 1304 de los límites territoriales de la Corona de Aragón y el Reino de Castilla mediante el Tratado de Ágreda.

Entre los siglos XV y XVII albergó a varias familias de la nobleza y, además, vio nacer a la religiosa María de Jesús, una religiosa de clausura de la orden concepcionista que se convirtió en una de las mujeres más influyentes del siglo XVII al ser la consejera del rey de España, Felipe IV.

Todo ello pone de manifiesto la singularidad y espectacularidad de un pueblo combina historia y naturaleza en un lugar privilegiado.

Además de haber conquistado a sus miles de vecinos, también ha encandilado a forasteros que, pese a no tener raíces en el municipio, ya lo sienten como suyo. Es el caso del exfutbolista y entrenador Xabi Alonso y su familia.