PSG y Bayern rinden homenaje al fútbol y los de Luis Enrique toman ventaja en el camino hacia la final de Champions

Los franceses lograron la victoria por la mínima en uno de los mejores partidos que se han visto en los últimos tiempos.

PSG

Bayern M.

Pone los pelos de punta relatar lo que sucedió en esta noche mágica de Champions League en el Parque de los Príncipes. Con eso queda todo dicho. PSG y Bayern firmaron el mejor partido de fútbol de los últimos tiempos y los de Luis Enrique tomaron una mínima ventaja que les acerca a la gran final. [Así vivimos la victoria del PSG ante el Bayern en Champions League ]

Fue realmente conmovedor. La mayor oda a este deporte que se haya visto en mucho tiempo, justo además a las puertas de la final de la mejor competición del mundo. Las cosas cuadran.

PSG y Bayern aceptaron un duelo a cara de perro en el que las defensas no contaban. Se trataba de un intercambio de golpes para ver quién acertaba más, y de ahí salió ganador por la mínima el conjunto de Luis Enrique, que coge ventaja para la vuelta.

El control.

El amago.

La definición.



🪄 La delicatessen de 𝑳𝒖𝒊𝒔 𝑫𝒊́𝒂𝒛 para poner el 5-4 en el Parque de los Príncipes. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/p17zE9Z3Tg — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 28, 2026

Se adelantó el Bayern, remontó el París, pareció matar la eliminatoria el conjunto parisino y terminaron los germanos rozando la machada. Imposible descifrar este duelo desde una lógica futbolística, pura emoción.

Ahora espera Múnich para dictar sentencia, y cualquiera se emociona pensando en que haya 90 minutos más a una intensidad similar.

Ni un segundo de tregua

Cuando alguien nos pregunte por qué nos gusta el fútbol simplemente deberíamos responder poniendo en la televisión este partido entre PSG y Bayern de Múnich. Una oda al deporte que demuestra que todavía se puede jugar a este juego con instinto y divirtiendo.

Fue una guerra sin cuartel, sin un instante de respiro. Una batalla abierta en la que las defensas se plegaron a los intereses de los ataques, como si quisieran hacerle un favor al espectáculo.

Se esperaba una eliminatoria con muchos goles, pero era complicado imaginar que ya sólo en la ida se fueran a ver nueve. Una locura desde el primero hasta el último minuto.

El festival se abrió al paso por el cuarto de hora. Con varias ocasiones ya importantes para ambos equipos en la mochila, Luis Díaz, genio y figura, cayó dentro del área y el colegiado señaló un discutido penalti sobre el colombiano. Harry Kane no falló desde los once metros y siguió haciendo méritos en la carrera por el Balón de Oro.

Aquello destapó el frasco de los goles. El Bayern pasó a gobernar el partido tras el gol y Olise tuvo el segundo con un mano a mano ante Safonov. Le pegó mal y Marquinhos pudo evitar el segundo despejando en la línea de gol.

El PSG quiso respirar y lo hizo por medio de Dembélé. El francés se plantó mano a mano ante Neuer con todo el tiempo del mundo para pensar, y eso jugó en su contra porque la definición no estuvo a la altura de un Balón de Oro como él.

Estaban afinando los de Luis Enrique, que en su primer disparo entre los tres palos iban a acertar. Kvaratskhelia le ganó la espalda a Stanisic, entró en el área, hizo un par de bicicletas y firmó una definición de categoría para el empate.

Para entonces ya estaba todo desbocado y fuera de control. En esta vorágine de fútbol Olise volvió a hacer de las suyas con una jugada inverosímil que a punto estuvo de terminar con el gol de Joao Neves en propia meta.

De un área a otra. Acto seguido, Doue se marchó de cuatro rivales del Bayern y se quedó a milímetros de hacer el segundo de los galos. Un segundo tanto que iba a llegar inmediatamente.

En el córner siguiente a la acción anterior, Dembélé puso un centro medido al desmarque y cabezazo de Joao Neves, que acertó con un giro de cuelo sensacional. Bengalas en el Parque de los Príncipes y locura colectiva.

Lo mejor de todo es que aquello no había hecho sino empezar. Doue perdonó el tercero, Stanisic pudo volver a hacer el empate y Olise volvió a poner las tablas con otro gol de primera calidad.

En su tierra natal, el francés, que ya deslumbró en la eliminatoria ante el Real Madrid, aceptó la pasividad de la defensa parisina para soltar un zurdazo imparable a la escuadra.

Todo pintaba a empate al descanso, pero este partido estaba destinado a que sucedieran cosas extraordinarias. La primera mitad se terminó, pero quedaba pendiente de revisión una acción polémica en el área del Bayern.

A Davies le fue un rechace a la mano extendida, así que el colegiado acudió a la pantalla y señaló penalti. Sin duda, lo único malo del mejor partido de los últimos tiempos fue el arbitraje. Dembélé no falló y puso el 3-2 antes de que todos se fueran a los vestuarios.

Que siga la fiesta

Los cinco goles de la primera mitad abrieron la puerta a una posible relajación de ambos conjuntos en la segunda parte. Parecía casi imposible que pudieran mantener la intensidad, pero lo hicieron. O incluso fueron a más.

Lo mejor de este partido es que fueron 90 minutos de disfrute constante y generalizado. Sin duda el mejor encuentro que algunos jóvenes hayan visto desde que tienen uso de razón.

A los cinco minutos de la reanución Kvaratskhelia pidió penalti en una acción con Upamecano. Sin embargo, el central del Bayern le ganó bien la partida en el momento en el que el georgiano armó su disparo.

Fue ahí cuando Luis Díaz decidió tomar las riendas. Ya venía firmando una buena actuación el colombiano, pero su segunda parte iba a ser colosal.

Primero combinó con Kimmich en una acción sin rematador, y después una gran jugada suya dentro del área encontró un remate inesperado de Laimer que no vio puerta.

Parecía que quería estirarse el Bayern, pero el guion del partido se iba escribiendo segundo a segundo. El PSG abrió la brecha y dobló la apuesta con el gol de Kvaratskhelia.

Vitinha detectó el hueco a la espalda de la defensa del Bayern, Hakimi atacó el espacio y puso un centro raso que llegó al segundo palo para que Kvaratskhelia definiera por bajo y al palo corto.

Resultaba imposible descifrar el partido, más aún cuando apenas dos minutos después el PSG pareció casi matar la ida y darle un golpe mortal a la eliminatoria. Dembélé fue el más rápido a la contra y mató con un disparo ajustado que tocó en la madera antes de entrar.

El resultado reflejaba un 5-2 favorable al PSG, una renta que en cualquier otro partido y contra cualquier otro rival hubiera sido suficiente, pero todavía tenían que pasar muchas cosas más.

El Bayern se rebeló. Negado a claudicar antes de tiempo, Upamecano aprovechó un centro de Kimmich en una acción a balón parado para reanimar a los germanos.

Volvía a tener pulso el equipo de Kompany, que apenas tres minutos más tarde volvió a ver puerta por medio de Luis Díaz.

El colombiano recibió una asistencia mágica de Kane, controló de forma soberbia, hizo un quiebro y firmó una definición de escándalo. No pudo celebrarlo. La juez de línea levantó la bandera y entró el VAR.

La repetición confirmó que Díaz estaba en posición correcta, así que el gol subió al marcador y la brecha se redujo a la mínima expresión. Vuelta a empezar.

Cualquiera se hubiera confirmado con esa derrota por la mínima después de haber estado sobre la lona, pero esas cosas no van con el Bayern, así que los germanos insistieron en busca del empate.

No llegó. El PSG salió victorioso de este primer combate, un espectáculo de 90 minutos que reconcilian a cualquiera con el fútbol. Dos equipazos, quien sobreviva llegará como favorito a la final de la Champions.

Noticia en actualización

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