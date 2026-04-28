La nueva vida de Gaizka Mendieta tras el fútbol: inversor gastronómico en Londres y un trabajo como DJ

Gaizka Mendieta siempre fue un futbolista diferente. En el campo, su elegancia y visión lo convirtieron en el jugador español más caro de la historia cuando la Lazio pagó por él 8.000 millones de pesetas al Valencia.

Hoy, años después de colgar las botas en el Middlesbrough inglés, esa misma distinción la aplica a una vida polifacética en Londres, donde ha logrado lo que muchos exfutbolistas ansían: reinventarse con éxito en sectores totalmente ajenos al balón.

Uno de los pilares de su nueva etapa es su faceta como empresario. Mendieta no se limitó a invertir de forma pasiva; se convirtió en socio de Ibérica Restaurants, una prestigiosa cadena de comida española en el Reino Unido.

Con varios locales repartidos por Londres y otras ciudades británicas, el proyecto busca elevar la gastronomía española más allá de los tópicos.

Para Mendieta, este negocio es una forma de mantener sus raíces vivas mientras reside en el extranjero. Su implicación ha sido clave para consolidar la marca como un referente del "fine dining" español, demostrando que su capacidad estratégica también funciona fuera del área de rigor.

Mendieta, durante su etapa con el Valencia. UEFA

Sin embargo, lo que realmente genera curiosidad en su perfil es su pasión por la música. Lejos de ser un simple capricho de jubilado, su trabajo como DJ es una prolongación de su personalidad melómana.

Especializado en sonidos indie, soul y rock de los 60, Mendieta es un habitual en las cabinas de clubes londinenses y en festivales de gran calibre como el FIB (Festival Internacional de Benicàssim).

Su imagen pinchando discos, con una técnica depurada y una colección de vinilos envidiable, se ha vuelto viral en numerosas ocasiones. Mendieta huye del circuito comercial; prefiere la autenticidad de los formatos analógicos, lo que le ha otorgado un aura de "futbolista de culto" que conecta con un público muy diverso.

A sus inversiones y su carrera musical se suma su labor institucional. Mendieta ejerce como Embajador de LaLiga y colaborador habitual en medios de comunicación británicos como Sky Sports. Su dominio perfecto del inglés y su análisis pausado le permiten ser el puente perfecto entre el fútbol español y el mercado anglosajón.

En definitiva, Gaizka Mendieta ha construido una vida post-fútbol que es el reflejo de sus pasiones. Entre fogones de alta cocina, mesas de mezclas y despachos de consultoría, el eterno capitán del Valencia ha demostrado que hay mucha vida -y mucho estilo- más allá del minuto 90.