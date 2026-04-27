Ni La Moraleja ni El Viso: la casa en una exclusiva zona por la que Mourinho pagó 20.000 € / mes cuando entrenó al Real Madrid

José Mourinho vivó en La Finca durante su etapa en el Real Madrid EE

Con José Mourinho sonando con fuerza para ocupar el banquillo del Real Madrid la próxima temporada tras la complicada situación de Álvaro Arbeloa, conviene recordar dónde vivió el técnico portugués durante su primera etapa en el conjunto blanco.

Lejos de las tradicionales zonas de lujo madrileñas como La Moraleja o El Viso, Mourinho escogió La Finca de Pozuelo de Alarcón, la urbanización que en los últimos años se ha convertido en el refugio predilecto de futbolistas y personajes del deporte.

Durante sus tres años al frente del Real Madrid, entre 2010 y 2013, el entrenador luso alquiló un espectacular chalé unifamiliar por 20.000 euros mensuales.

La propiedad, situada en Los Lagos, la zona más selecta de esta exclusiva urbanización, había sido previamente habitada por el cantante Alejandro Sanz, quien pagaba 11.000 euros al mes, prácticamente la mitad de la renta que desembolsó Mourinho.

El inmueble, obra del arquitecto Alfonso Azqueta Santiago, constaba de 1.400 metros cuadrados construidos distribuidos en dos alturas más sótano con ascensor, todo ello sobre una parcela de 5.000 metros cuadrados.

Con una antigüedad aproximada de diez años en aquel momento, la vivienda estaba completamente amueblada y decorada por el prestigioso estudio de arquitectura A-Cero.

En total, Mourinho destinó aproximadamente 720.000 euros al alquiler durante su estancia en el club merengue. El chalé contaba con opción de compra, una posibilidad que el técnico no llegó a ejercer antes de su salida en 2013.

Mourinho, en rueda de prensa EFE

Una de las particularidades de aquella elección residencial fue que Mourinho se convirtió en vecino de varios de sus futbolistas. El chalé era gemelo al que el brasileño Kaká había comprado meses antes por 7,2 millones de euros, y también compartía urbanización con Cristiano Ronaldo y otros jugadores del plantel blanco.

La proximidad con sus dirigidos permitió al técnico estrechar lazos más allá del terreno de juego.

La Finca de Pozuelo de Alarcón, situada en el noroeste de Madrid y perteneciente al municipio con mayor renta per cápita de España, se caracteriza por su privacidad, grandes zonas verdes, arquitectura moderna y avanzados sistemas de seguridad con tres controles de acceso.

Además de Mourinho, otros entrenadores como Diego Simeone han elegido esta urbanización como residencia.

A diferencia de su comportamiento en Madrid, donde optó por el alquiler, Mourinho sí realizó una inversión millonaria en Londres durante su etapa en el Chelsea.

Compró una mansión en Belgravia, uno de los barrios más exclusivos de la capital británica, por 7,5 millones de euros. Con el paso de los años, esa propiedad se ha revalorizado hasta alcanzar un valor estimado de 33,5 millones de euros, multiplicando por 3,8 su inversión inicial.

Ahora, con el Real Madrid buscando un entrenador con experiencia en la élite para reconducir el proyecto tras el desplome liguero y la eliminación en Champions, el nombre de Mourinho ha surgido entre los candidatos ofrecidos al club.

Si regresara a la capital española, será interesante ver si vuelve a elegir La Finca o apuesta por otra zona exclusiva de Madrid.