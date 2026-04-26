La nueva vida de Busquets (37) fuera del fútbol: startup de proteína vegetal, socio de Manolo Bakes y de Vicio

El exfutbolista Sergio Busquets atraviesa una nueva etapa lejos de los terrenos de juego. A sus 37 años, el que fuera uno de los referentes del fútbol español ha comenzado a centrar sus esfuerzos en el ámbito empresarial, diversificando sus intereses en distintos sectores que van desde la alimentación hasta la restauración.

Uno de los ejes de esta nueva vida es su implicación en una startup centrada en el desarrollo de proteína vegetal. Busquets ha apostado por este sector en un momento en el que las alternativas alimentarias sostenibles han ganado peso dentro del mercado global.

El exjugador también forma parte del accionariado de Manolo Bakes, una cadena especializada en repostería que ha crecido con rapidez en España. La marca se ha posicionado en ciudades clave gracias a su modelo de negocio y a una estrategia centrada en el producto y la experiencia del consumidor.

A esta inversión se suma su relación con Vicio, una firma que ha ganado notoriedad en el ámbito del delivery. La cadena ha desarrollado un modelo enfocado en la venta digital y en una identidad de marca muy definida.

Además, en enero de este año entró como inversor en ASAM, una empresa de alquiler asequible, con una participación de 14,21% junto a uno de sus entrenadores, Pep Guardiola.

Gavi y Sergio Busquets, con la Supercopa de España FC Barcelona

Estas decisiones dibujan un perfil claro del exfutbolista en su etapa actual. Lejos de limitarse a una única línea de negocio, Busquets ha optado por diversificar sus inversiones, pero siempre dentro de un mismo ámbito: la alimentación y la restauración. Esta coherencia marca su estrategia tras dejar el fútbol.

Durante su carrera deportiva, Busquets fue reconocido por su capacidad para interpretar el juego y tomar decisiones con precisión en el centro del campo. En su nueva faceta, esa misma lógica parece trasladarse a sus movimientos empresariales, donde selecciona proyectos concretos en sectores con recorrido.

Su nombre sigue ligado inevitablemente a su trayectoria como futbolista, pero su actividad actual muestra un cambio de foco evidente. La implicación directa en distintas empresas refleja una transición real hacia el mundo de los negocios, donde busca construir una segunda etapa profesional.

Sin hacer ruido mediático, Busquets ha ido configurando un perfil empresarial definido. La combinación de una startup vinculada a la proteína vegetal con su presencia en marcas como Manolo Bakes y Vicio, marca el camino que ha elegido tras el fútbol, centrado en proyectos específicos y alejados del foco deportivo.