Diego Simeone (55), padre de Giuliano: "Siempre comenté que no veía posible dirigir a un hijo. Soy su padre, pero no soy tonto"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, habló sobre cómo es entrenar a su propio hijo, Giuliano Simeone dentro de la élite profesional, con todo el ruido mediático que eso conlleva.

Y es que el futbolista ha tenido que aguantar las críticas que decían que jugaba por ser el hijo del entrenador y no por sus cualidades como jugador, algo que supo solventar gracias a su trabajo.

Sin embargo, el entrenador comentó cuál era su opinión antes de subir a Giuliano al primer equipo y de ver el rendimiento que este ha tenido: "Siempre comenté que no veía posible dirigir a un hijo"

La realidad es que el técnico siempre había sido muy reacio a entrenar a alguno de sus tres hijos, pero la situación de Giuliano es diferente ya que empezó en las inferiores colchoneras: "Una cosa es ir a comprar a un hijo tuyo y traerlo y otra cosa es verlo crecer en la Academia".

A esto se suma el gran rendimiento que ofreció durante su cesión al Alavés, donde acumuló minutos en primera división y despertó el interés tanto de la selección argentina como del propio Atlético. Ese nivel terminó convenciendo al entrenador: "Soy su padre pero no soy tonto".

Giuliano Simeone celebra el gol marcado ante el Barça. Reuters

En todos los años que lleva Simeone al frente del banquillo del conjunto colchonero ha dejado claro su competitividad y sus ganas de vencer a todos los rivales posibles. Y esto no fue diferente con su hijo: "Si se llama Simeone o Pérez, es exactamente igual, yo quiero ganar"

Aun así, mezclar la vida personal con la futbolística puede generar problemas tanto fuera como dentro del campo. Para ello, el entrenador tomó una decisión: "No lo miro como un hijo desde que entramos al entrenamiento hasta que nos vamos".

El caso de los Simeone refleja una realidad poco frecuente en el fútbol, donde la convivencia de la vida personal con el mundo del fútbol suele generar controversia. De hecho, lo habitual es ver en las gradas a los padres mientras los hijos juegan.

Sin embargo, ambos han sabido llevar la situación y conseguir normalizarla, teniendo un gran nivel futbolístico que ha llevado al Atlético a las semifinales de la Champions esta temporada y con la posibilidad de llegar a la final de la máxima competición europea.