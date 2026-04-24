Betis - Real Madrid, fútbol hoy en directo La Liga: resultado, goleadores y estadísticas con el partido de La Liga

Betis y Real Madrid llegan al encuentro con escaso margen de error. En pleno final de temporada, ambos conjuntos están obligados a contar sus partidos por victorias para apurar las opciones de alcanzar los objetivos.

Los de Arbeloa, que regresaron a la senda del triunfo este martes contra el Alavés (2-1), necesitan vencer al cuadro andaluz y esperar que el Barcelona se deje puntos por el camino, ya que los azulgrana lideran la clasificación con nueve puntos de ventaja sobre los blancos.

Un contexto complicado, parecido al que atraviesan los de Pellegrini. Porque los verdiblancos están en plena pugna por mantenerse en la quinta plaza (que, a día de hoy, da acceso a la Europa League).