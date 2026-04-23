El pueblo de Raúl González Blanco: patrimonio medieval, lechazo asado y sopas de ajo

Entre los campos cerealistas de Valladolid, a pocos kilómetros de la capital, se alza Medina del Campo, una villa que combina historia, gastronomía y ahora también el halo futbolístico de ser el pueblo de origen de los padres del mítico Raúl González Blanco.

Este municipio es mucho más que un dato curioso en la biografía de una leyenda del Real Madrid: es un destino de patrimonio medieval, mercado de muebles y mesa de lechazo asado y sopas de ajo que invita a recorrer sus calles con el estómago y la memoria.

Medina del Campo creció en los siglos XV y XVI como uno de los centros de comercio más importantes de Castilla, gracias a sus famosas ferias que atraían mercaderes de toda Europa.

Hoy, el foco turístico lo acapara el Castillo de la Mota, una imponente fortaleza gótico-mudéjar de ladrillo construida entre 1460 y 1483, que sirvió de bastión defensivo, archivo real y cárcel de personajes de peso como Hernando Pizarro o César Borgia.

A los pies del castillo se extiende una trama de calles irregulares, plazas ajadas y casas nobles que invitan a caminar con calma, dejando que el tiempo se pare entre la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción y los restos de la antigua muralla, aún visibles en varios tramos.

Gastronomía castellana en el plato

Si el castillo es el rostro militar de la villa, la cocina castellana es su alma. En Medina del Campo y en toda la comarca de Tierra de Campos, el rey de la mesa es el lechazo asado: un cordero lechal cocinado lentamente en horno de barro, con piel crujiente y carne tierna, aliñada solo con ajo, perejil, vino blanco y aceite de oliva, para respetar el sabor del animal.

Cada domingo se repite el ritual en tascas y asadores del pueblo: una pieza de lechazo va a horno, y sobre el mismo calor se prepara también la sopa de ajo castellana, un plato humilde y contundente a base de pan duro, ajo, pimentón, jamón serrano, chorizo y huevo escalfado, que combina sabores intensos con el regusto hogareño.

Uno de los episodios que más revalorizan la importancia de Medina del Campo es su papel en la vida de Isabel la Católica. La reina visitó en varias ocasiones la villa, y falleció precisamente en Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504, lo que convierte al pueblo en un lugar clave para entender la etapa final del reinado de los Reyes Católicos.

Esta conexión histórica aparece no solo en crónicas, sino también en la toponimia local y en exhibiciones que explican cómo la corte se trasladaba a la villa en determinadas fechas, convivencia que dejó rastro en la arquitectura y en la mentalidad de la población.

El mito de Raúl González Blanco

Lejos de los hornos y del castillo, el nombre de Raúl González Blanco se ha convertido en leyenda desde el interior del Santiago Bernabéu. Considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia de la Primera División y símbolo vivo del Real Madrid, Raúl cosechó más de 400 goles entre el club y selección, acumulando 22 títulos, 16 de ellos con el conjunto blanco.

Su paso por el Real Madrid, desde 1994 hasta 2010, marcó una era de triunfos europeos: tres Champions (1998, 2000 y 2002), varias Ligas y una imagen de líder humilde, goleador frío y capitán ejemplar. El hecho de que sus padres sean de Medina del Campo suma un nuevo atractivo a la villa para los aficionados del fútbol, que ya no solo acuden a ver el castillo, sino también a sentirse más cerca de la historia de un ídolo madrileño.

En resumen, Medina del Campo es un destino de culto medieval, plato de lechazo asado y sopas de ajo, y, desde hace unos años, también el pueblo que se enorgullece de formar parte de la historia de Raúl González Blanco, el eterno '7' del Real Madrid