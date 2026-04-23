El dolor de Dani Carvajal: dos temporadas de relegación en el Madrid con la renovación y el Mundial cada vez más lejos

Hay finales que no tienen épica. No el último baile bajo los focos del Bernabéu, no la despedida con ovación y bandera, sino un suplente que espera en el banquillo mientras el reloj de su carrera se agota en silencio. Eso es, a día de hoy, lo que le está tocando vivir a Dani Carvajal.

El capitán del Real Madrid, 34 años recién cumplidos en enero, afronta lo que con toda probabilidad es su última temporada en el club de su vida con más dudas que certezas, más banquillo que campo y el Mundial cada vez más convertido en un espejismo.

La historia reciente de Carvajal arranca en octubre de 2024, en un partido ante el Villarreal. Una acción aparentemente intrascendente con Yeremy Pino acabó en una triple rotura: ligamento cruzado anterior, ligamento colateral externo y tendón poplíteo de la rodilla derecha.

Una de las lesiones más devastadoras que puede sufrir un futbolista, que le mantuvo alejado del césped durante casi nueve meses.

El Real Madrid renovó su contrato ese mismo día hasta junio de 2026 -una renovación que llevaba meses cocinándose y que el club aceleró para dar un gesto de respaldo a su capitán en el peor momento-, pero aquel gesto, en el fondo, fijó también el horizonte de lo que podría ser el cierre de una era.

Carvajal volvió esta temporada con la determinación de quien ha peleado contra el tiempo y contra su propio cuerpo. Pero el regreso se complicó de inmediato: en septiembre sufrió una lesión en la pantorrilla, y apenas un mes después tuvo que volver al quirófano por la presencia de un cuerpo libre articular en la misma rodilla operada, lo que le dejó otros dos o tres meses fuera.

Entre las dos temporadas, el lateral derecho acumula apenas 1.782 minutos y 18 titularidades. Una gota en el océano de lo que fue durante sus mejores años.

Dani Carvajal recibe el brazalete de capitán de manos de Trent Alexander-Arnold antes de saltar al campo EFE

Cuando ha podido jugar, el nivel tampoco ha acompañado como se esperaba. Y en paralelo, el puesto ha ido cambiando de dueño. La llegada de Trent Alexander-Arnold, que llegó libre del Liverpool el verano pasado, comenzó con unas enormes expectativas que no tardaron en verse empañadas por lesiones y rendimiento irregular.

Sin embargo, cuando el inglés ha tenido continuidad con Arbeloa, ha ido encontrando su mejor versión -el técnico lo elogió sin tapujos tras un 4-1 al Real Sociedad en febrero- y Carvajal ha ido perdiendo terreno de manera inexorable.

El ejemplo más doloroso llegó en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich. En una eliminatoria que acabó eliminando al Madrid con remontada alemana incluida en el Allianz, Carvajal no disputó un solo minuto. Ni en la ida, ni en la vuelta.

El veterano lateral derecho, ganador de seis Champions League, fue un espectador de uno de los partidos más importantes de la temporada. Difícil imaginar escena más elocuente de la caída.

La situación se refleja también en los números de esta campaña: 885 minutos en 20 partidos, con tan solo ocho titularidades en La Liga. En los doce partidos que acumula Arbeloa en el cargo, Carvajal ha sumado apenas 442 minutos, a una media de 36 por encuentro.

El último ejemplo fue el partido ante el Alavés, donde el capitán entró en el minuto 63 en sustitución del propio Trent para completar los últimos compases del 2-1 y alcanzar los 300 partidos en Liga con el Madrid.

Porque lo que más llama la atención es el trato que el técnico dispensa públicamente al capitán.

Cuando los periodistas le preguntaron en la rueda de prensa posterior a ese partido por la suplencia de Carvajal y sus opciones de ir al Mundial, Arbeloa fue lapidario: "Tengo 23 jugadores en plantilla y cualquier jugador del Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo mejor para mi equipo".

Arbeloa hablando con Camavinga EFE

Y si el panorama en el club es sombrío, el frente de la selección española tampoco ofrece alivio. El último partido oficial de Carvajal con España data de septiembre de 2025. Lleva ya casi ocho meses sin vestir la camiseta roja.

Luis de la Fuente ha repetido que le tiene mucho aprecio -"Dios quiera que esté en el Mundial", llegó a decir- pero ha sido igual de claro al señalar a los que están tomando el relevo: Pedro Porro y, sobre todo, Marcos Llorente, que se ha convertido en el favorito para ser el lateral derecho titular en la cita.

La condición para que Carvajal entrara en la lista era que acumulara minutos con su club. Arbeloa no se los está dando.

La hora de negociar

En las oficinas del Real Madrid, mientras tanto, los expedientes se van resolviendo. Rüdiger recibirá una oferta de renovación por una temporada más. Alaba, cuya carrera ha quedado marcada a fuego por sus lesiones, tiene más pie y medio fuera del club.

Y Carvajal, el emblema, el capitán de las remontadas y las noches eternas en Champions, espera una conversación que por ahora no se tercia en el tono que le gustaría.

Así las cosas, el futuro más verosímil apunta al adiós. Como antes que él, hace un año, se fueron Modric y Lucas Vázquez al terminar sus contratos, el tiempo de Carvajal parece agotarse.

Una de las opciones que maneja el jugador es recalar en Qatar, donde juega su cuñado Joselu en el Al-Gharafa. Carvajal visitó el país en Navidad, y quienes le conocen bien aseguran que el viaje no fue casual. Sin embargo, el lateral no quiere precipitarse.

Quiere seguir compitiendo al máximo nivel, quiere ganar una séptima Champions para superar a Paco Gento y a Luka Modric, quiere el Mundial. Quiere seguir, en definitiva, si va a tener oportunidades reales de jugar.

Y eso, con el banquillo como destino habitual y sin entrenador que apueste por él, es hoy mismo una incógnita sin respuesta.

Dani Carvajal, en el banquillo del Real Madrid junto a Ceballos Europa Press

Hace trece años, un chaval de Leganés volvió cedido de Leverkusen para quedarse para siempre en el Madrid. El club que le vio crecer ahora tiene que decidir si le merece una despedida a la altura.

Y Carvajal, con la dignidad intacta, espera todavía que alguien le dé los minutos que necesita para demostrar que aún no ha llegado el momento de cerrar el libro.