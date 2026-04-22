Ni Sanxenxo, ni las Islas Cíes: la inversión de 850.000 euros de Iago Aspas en una promoción de viviendas en Galicia

Montaje de Iago Aspas en la zona donde tiene su inversión. EE

En la élite del fútbol mundial, lo más común es que los grandes contratos se traduzcan en inversiones de lujo en Madrid o en exclusivas villas en la costa mediterránea.

Sin embargo, Iago Aspas, el emblema y capitán del Celta de Vigo, ha decidido desmarcarse de esta tendencia para jugar un partido mucho más personal y estratégico.

El delantero de Moaña ha consolidado su patrimonio a través de una hoja de ruta marcada por el arraigo y la sensatez financiera, situando su centro de operaciones inmobiliarias en el mismo lugar que lo vio nacer y crecer.

La elección del enclave es, quizás, la declaración de intenciones más potente del futbolista. Mientras los grandes capitales suelen mirar hacia el magnetismo turístico de Sanxenxo o la exclusividad restringida de las Islas Cíes, Aspas ha puesto todo su esfuerzo en la península de O Morrazo.

Moaña no es solo su refugio personal, sino un punto estratégico en la Ría de Vigo que combina la esencia marinera con un potencial residencial en auge.

Iago Aspas celebra un gol con el Celta en la Europa League. Instagram @i.aspas10

La zona ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, convirtiéndose en una alternativa idónea para quienes buscan tranquilidad sin alejarse del pulmón económico de Vigo, una dinámica que el jugador ha sabido leer a la perfección para sus proyectos de promoción de viviendas.

La operación se canaliza a través de su sociedad principal, Moaña Inversiones SL, la cual destaca en el Registro Mercantil por una solidez inusual para este tipo de perfiles.

Con un capital social de 850.000 euros, una cifra que triplica con creces los estándares de las pequeñas y medianas empresas del sector, Aspas ha dotado a su proyecto de un músculo financiero capaz de afrontar promociones de calado.

No se trata de una inversión volátil o puramente especulativa, sino de una estructura diversificada que abarca desde la construcción y rehabilitación de viviendas hasta la gestión de locales comerciales y naves industriales.

Esta diversificación asegura que su patrimonio no dependa únicamente del mercado residencial, sino que se integre en el tejido productivo de la comarca.

El modelo del "10" celeste es el del ladrillo tangible y el valor real. Al apostar por naves y promociones en su propia tierra, el jugador se asegura un control directo sobre sus activos y contribuye al desarrollo económico de su comunidad.

En definitiva, esta inversión de 850.000 euros en capital social es el cimiento de un plan de vida que trasciende los terrenos de juego.

Iago Aspas no solo busca asegurar su jubilación, sino dejar un legado de ladrillo y cemento en el lugar que siempre ha sido su hogar, demostrando que, para él, el verdadero lujo no es un ático en una capital lejana, sino la seguridad de invertir en sus propias raíces.