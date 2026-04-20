La vida de Mikel Arteta fuera del fútbol: lidera una agencia de representación de deportistas con un capital de 480.000€

Mikel Arteta se ha consagrado ya como uno de los mejores entrenadores de Europa. El entrenador vasco ha hecho del Arsenal un equipo con un estilo de juego muy reconocible, es por ello que el club gunner es siempre candidado a todo desde que el de San Sebastián se hiciera cargo del equipo.

El guipuzcuano atraviesa una etapa especialmente favorable en los banquillos, un rendimiento que encuentra paralelo en su faceta empresarial.

El técnico donostiarra lidera desde 2016 su propia sociedad, Arber Inversiones, con sede en Madrid. La firma, centrada en la representación y asesoramiento en la contratación de profesionales de distintas disciplinas deportivas, cuenta con un capital social cercano a los 500.000 euros (484.875 según los últimos registros disponibles).

Este proyecto lo gestiona junto a varios miembros de su entorno familiar. Más allá de esta iniciativa, Arteta no ha diversificado su presencia en otras sociedades desde su participación en 2013 en Littlewoods Investment LLP, una empresa británica dedicada a la compraventa de activos inmobiliarios.

En aquella operación coincidió con futbolistas como Luis Suárez, Santi Cazorla o Lucas Leiva, quienes apostaron por un proyecto que, en principio, ofrecía garantías, pero que acabó derivando en problemas legales.

Mikel Arteta, en el Santiago Bernabéu. REUTERS

El conflicto salió a la luz en abril de 2023, cuando se abrió una investigación que alcanzó notoriedad mediática en Reino Unido. El Ayuntamiento de Liverpool reclamó a la compañía 1,2 millones de libras tras expirar el plazo de pago vinculado a la reconversión de un antiguo edificio industrial en un moderno complejo de oficinas conocido como 'Bunker'.

La iniciativa, que en su momento fue presentada como "la oficina más elegante del Reino Unido", pretendía dinamizar el mercado inmobiliario local y reforzar el atractivo turístico de la ciudad. Sin embargo, el proyecto terminó siendo un fracaso empresarial. A pesar de ello, tanto Arteta como el resto de inversores no se vieron afectados directamente por la deuda generada.

Un entrenador de moda

Tras este episodio, el entrenador del Arsenal ha mantenido un perfil más conservador en el ámbito societario, limitando su actividad a su empresa principal. No obstante, conserva vínculos con Wasserman, una de las agencias de representación y marketing deportivo más influyentes a nivel global, cuya sede en España se encuentra también en Madrid.

Fundada por Casey Wasserman, la compañía se ha consolidado como un actor clave en la gestión de talento dentro del deporte y el entretenimiento. Además de haber representado a Arteta durante su etapa como futbolista, continúa haciéndolo en su carrera como entrenador.

Considerada por Forbes como la segunda mayor firma de gestión de carreras deportivas del mundo, Wasserman cuenta en su cartera con figuras destacadas como Federico Valverde, Alejandro Grimaldo o Marc Casadó, así como con deportistas de élite de otras disciplinas, entre ellos Teresa Perales, Alberto Díaz o Saúl Craviotto.

En este contexto, Arteta no solo destaca por su proyección empresarial, sino también por su peso creciente en los banquillos. Al frente del Arsenal, ha consolidado al equipo como aspirante recurrente al título de la Premier League.

Su salario, cifrado en 10,7 millones de euros anuales, lo sitúa entre los técnicos mejor remunerados del mundo: sexto a nivel global y tercero entre los entrenadores españoles, solo por detrás de Luis Enrique y Pep Guardiola.