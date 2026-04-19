"Es tu puñetero partido": la curiosa charla del árbitro Alberola Rojas antes de la final de la Copa del Rey

Alberola Rojas se llevó el premio de pitar uno de los partidos más importantes de toda la temporada del fútbol español. El árbitro castellanomanchego venía de una fuerte polémica tras no pitar un claro penalti sobre Mbappé en el Real Madrid-Girona, un error reconocido por el CTA, pero aún así fue designado para dirigir el Atlético de Madrid-Real Sociedad.

Con muchos focos puestos sobre él, la imagen más llamativa del árbitro llegó en la previa del encuentro.

En una conversación distendida con Cordero Vega, que iba a ser su cuarto árbitro durante la final de la Copa del Rey, Alberola recibió una curiosa arenga de su compañero para darle ánimos de cara al trascendental encuentro.

"Que jueguen o que no jueguen. Es tu puñetero partido".



🔊 Cordero Vega, a Alberola Rojas antes de la 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍.#LaCopaMola #LaCasaDelFútbol #DeportePlus pic.twitter.com/kGGh7lwMG6 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 18, 2026

"Que jueguen o no jueguen, es tu puñetero partido. Es tu partido", le espetó Cordero Vega mientras ambos paseaban por el césped de La Cartuja unos minutos antes de que diera comienzo el encuentro del que salió campeón la Real Sociedad.

"Es un espectáculo. Vas a favorecer el espectáculo. La gente quiere fiesta, dales fiesta", terminó en esta breve pero intensa charla Cordero Vega. Todo ello, con su mano izquierda por encima de los hombros de Alberola.

Alberola Rojas amonesta a Musso. EFE

Unos consejos que Alberola Rojas agradeció. El árbitro principal de la final de la Copa del Rey escuchó atentamente y, cuando Cordero Vega se iba a marchar de su lado, le tendió la mano y le lanzó además un guiño con la mirada.

Durante el partido, la decisión más controvertida a la que tuvo que enfrentarse el árbitro castellanomanchego fue el penalti que señaló en el tramo final de la primera mitad a favor de la Real Sociedad.

Penalti a favor de la Real Sociedad en esta acción de Musso sobre Guedes. #LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/XLXiEYVxkV — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 18, 2026

Musso, el guardameta del Atlético de Madrid, llegó tarde a un despeje aéreo y terminó impactando contra Guedes, el atacante de la Real Sociedad. Alberola no lo dudó ni un instante y señaló la pena máxima, un castigo que Oyarzabal se encargó de materializar para poner por entonces el 1-2 al filo del descanso.