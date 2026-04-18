Unai Marrero se viste de héroe en la tanda de penaltis y la Real Sociedad se proclama campeón de Copa tras ganar al Atlético

Los jugadores de la Real Sociedad celebran el gol de Barrenetxea en la final de la Copa del Rey. EFE

Julián Álvarez mandó la final a la prórroga en el 82', pero el portero vasco fue crucial en la tanda con dos paradas. Pablo Marín anotó el penalti decisivo.

Atlético

R. Sociedad

La Real Sociedad se presentó en La Cartuja como un lobo con piel de cordero y se fue de ella con un título bajo el brazo. Lo hizo en la tanda de penaltis mandando a la lona a un Atlético de Madrid obligado ahora a jugarse todas las cartas de la temporada en la Champions League. [Narración y estadísticas de la final]

Merecía un título así el club donostiarra, quien había pasado un lustro en blanco desde la Copa de 2021 envuelta en un ambiente desangelado al jugarse sin apenas público. Esta vez, 30.000 almas donostiarras acompañaron al equipo de Matarazzo, principal artífice de la resurrección realista en 2026, para celebrar la cuarta Copa del Rey de su equipo.

Nunca fueron por detrás en el marcador. Tardaron 14 segundos en dar el primer zarpazo y dejaron tambaleando al Atlético al borde del descanso con un gol de Oyarzabal. El empate de Julián en el 82' les sentó como un jarro de agua fría, pero resistieron en la prórroga y escribieron una nueva página en la historia del club desde el punto de penalti.

Tenía que ser un chico de la cantera, un chaval de Zubieta el que coronase a la @RealSociedad en #LaCopaRTVE por cuarta vez.



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Pablo Marín transforma el último penalti. https://t.co/M7lSQzWC0p pic.twitter.com/18zPKQp8OE — Teledeporte (@teledeporte) April 18, 2026

Lo hicieron de la mano de dos canteranos: Unai Marrero y Pablo Marín. Dos chicos de Zubieta que acabaron tocando el cielo con la Real Sociedad. El primero parando los dos primeros penaltis de la tanda (a Sorloth y Julián Álvarez); el segundo asumiendo la responsabilidad de lanzar el quinto y definitivo de los suyos.

Dos zarpazos

Si Matarazzo y Simeone habían plasmado sobre sus pizarras una batalla táctica, el tablero de ajedrez de la final de la Copa del Rey dio un vuelco de 180 grados en apenas 14 segundos. Eso fue lo que tardó la Real Sociedad en dar el primer zarpazo de la mano de un Barrenetxea que cabeceó a gol un centro medido de Guedes.

Fue una concatenación de errores del Atlético. Tres tiros en el pie en la primera acción del choque que obligaron a los rojiblancos a ir a contracorriente durante todo el partido.

⚡️ Barrenetxea tiene prisa.



¡Se adelanta la @RealSociedad con un cabezazo del extremo! ¡Vaya inicio de partido en La Cartuja!



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Marrero jugó en largo, Nahuel se equivocó al chocar con Oyarzabal y Simeone hizo lo propio al intentar despejar de cabeza un balón que le acabó pasando por encima. Guedes controló, levantó la cabeza y la puso llovida al punto de penalti. Allí esperaba al cierre Ruggeri, pero el italiano se quedó petrificado siguiendo con la mirada el escorzo de Barrenetxea para conectar el cuero con la testa.

Un cabezazo con poca potencia, pero lo suficientemente ajustado para hacer imposible la estirada de Musso. El portero argentino, crucial en la eliminatoria de Champions contra el Barça, acabó siendo un mar de dudas en La Cartuja. Así se reflejaría en la última acción de la primera parte.

Sin embargo, minutos antes, en el 19', Lookman igualó la contienda. Julián condujo, abrió a Griezmann y el galo se paró en el pico del área antes de cedérsela a Lookman a la frontal. El nigeriano, tras un control, se sacó de la manga un disparo raso cruzado que se coló en el fondo de la portería defendida por Marrero.

🏆 LA COPA 𝐀𝐃𝐄𝐌𝐎𝐋𝐀.



¡El @Atleti empata la contienda gracias a un zurdazo de Lookman!



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Lookman fue el verdadero quebradero de cabeza de los de Simeone en los primeros 45 minutos. Todo el juego colchonero se volcó por el perfil izquierdo y de sus botas salieron las mejores ocasiones.

En el otro bando, también en la banda izquierda, fue Guedes quien marcó la diferencia. Asistió en el primer gol y tuvo incidencia en el segundo de la noche para los suyos al forzar un penalti en el minuto 43. Soler botó una falta lateral y Guedes se adelantó a la mala salida de Musso y fue arrollado por el portero rojiblanco cuando intentaba despejar de puños.

Penalti a favor de la Real Sociedad en esta acción de Musso sobre Guedes. #LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/XLXiEYVxkV — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 18, 2026

No hubo discusión alguna, Oyarzabal asumió la responsabilidad y no le tembló el pulso para dar un golpe sobre la mesa y poner de nuevo por delante a los donostiarras. Disparó a su izquierda, engañando por completo a Musso.

El momento Julián

Debía subir el ritmo el Atlético de Madrid pero, lejos de ser un acoso y derribo en forma de ocasiones, los de Simeone tuvieron dificultades para poner en apuros a Marrero tras el paso por los vestuarios.

Llorente se soltó en ataque, el Cholo dio entrada a Baena, Nico, Sorloth y Almada, pero acabó siendo Julián quien provocó el delirio en la parroquia rojiblanca. No podía ser otro.

Corría el minuto 83 y Matarazzo había dado salida a sus mejores hombres en busca de mantener el resultado. Le salió cruz y una genialidad del argentino igualó de nuevo la balanza.

🕷️ MOMENTO ARAÑA.



¡Golazo extraordinario de Julián para volver a empatar la final a ocho minutos del 90'!



QUÉ DESENLACE NOS ESPERA.



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Llorente recogió un centro muy pasado, se la dio a Almada y este se la cedió a su compatriota que espera sobre la línea del área. 'La Araña' se zafó de su marca con un control magistral y se sacó un latigazo con la pierna izquierda inapelable que se coló cerca de la escuadra de la Real. Marrero, con los pies clavados sobre el césped, tan solo pudo seguir con la mirada como la final se igualaba de nuevo.

Creció el Atlético con el gol. Se deshizo como un azucarillo la Real Sociedad tras el duro golpe. Y cerca estuvieron los de Simeone de darle la vuelta al marcador antes de la prórroga. Primero con un fallo clamoroso de Baena (acción que podría haber sido revisada por el VAR) y después con un mano a mano de Cardoso ante Marrero en el 91'.