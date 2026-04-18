España olvida el tropiezo en Wembley con una goleada en el triunfo ante Ucrania en la clasificación para el Mundial

Edna Imade celebra con sus compañeras el primer gol en el partido ante Ucrania. Reuters

El conjunto de Sonia Bermúdez recuperó la sonrisa con una goleada ante el colista del grupo tras los goles de Edna Imade (doblete), María Méndez, Eva Navarro y Vicky López (5-0).

La Selección va a pelear hasta el final por conseguir la clasificación directa al Mundial de 2027 que se celebrará en Brasil. Después del varapalo sufrido ante Inglaterra, las de Sonia Bermúdez se han recompuesto goleando a Ucrania, colista del grupo, a quien le endosaron una manita (5-0).

A pesar de la dificultad que atañe arrebatarle el liderato al combinado inglés -aunque previsiblemente se decidirá el 5 de junio en el partido de vuelta-, España no va a aflojar en los partidos que restan para terminar la fase de grupos.

Con la necesidad de ganar y marcar el número de goles, la selección española saltó al terreno de juego del Nuevo Arcángel. El gol de Edna Imade en el minuto 2 de partido hacía presagiar disfrutar de un festín de goles en la primera mitad, pero nada más lejos de la realidad.

🔪 De nombre Edna, de apellido 𝒌𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓.



¡Imade hace el primero de cabeza tras un gran centro de Lucía Corrales! #SelecciónRTVE



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La jugadora del Bayern Múnich conectó un centro de Lucía Corrales con la cabeza hacia dentro de la portería ucraniana. Fue su mejor acción en la primera parte porque luego tendría un par más en posición clara con poca marca que no definió bien.

El conjunto de Sonia Bermúdez perdonaba demasiado. Muchos córners, muchas jugadas de estrategia que no estaban bien ejecutadas y pocos remates claros. Ante este escenario, en la última jugada del primer acto, Ovdiychuk estuvo a punto de empatar el encuentro con un disparo que se estrelló contra la madera.

🏡 El área es su hogar.



¡@ednaimade19 vuelve a conectar un testarazo brillante para marcar el 2-0! #SelecciónRTVE



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Movió el banquillo la seleccionadora al descanso y el partido cambió por completo. La Selección subió su intensidad y con un juego más agresivo los goles no tardarían en llegar.

De nuevo Edna, en la primera ocasión de la segunda parte, marcaría el 2-0 en una jugada que fue idéntica a la que se había producido en el primer gol. Centro de Lucía Corrales y Edna, muy hábil, mandó el balón al fondo de la portería.

La tarde va de cabezazos.



¡María Méndez se une a la fiesta con un buen remate a centro de Vicky López! #SelecciónRTVE



La @SEFutbolFem pone tierra de por medio con el 3-0.



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Con un juego más incisivo en ataque, María Méndez hacía el tercero cuando se cumplía la hora de juego. En un saque de esquina que no llegó a buen puerto, el centro de Vicky posterior sí que conectó con la cabeza de María Méndez que esta vez remató hacia dentro.

El golazo del encuentro, sin duda, lo marcó Eva Navarro al rematar con la zurda un balón desde fuera del área que se metió por toda la escuadra de la portería defendida por Keliushyk. Nada pudo hacer la guardameta ucraniana para evitar que semejante obus se colara en el fondo de la portería.

🕸️ La puso donde anidan las arañas.



¡Golazo de Eva Navarro para firmar el cuarto de la @SEFutbolFem! #SelecciónRTVE



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El 5-0 llegó en el minuto 75 por mediación de una omnipresente Vicky López, quien cazó un balón suelto en el interior del área, recortó con frialdad a la guardameta ucraniana y remató a placer para certificar una goleada balsámica que permite a España seguir soñando con la primera plaza del grupo y la clasificación directa para el Mundial de 2027.

Ficha técnica del partido:

5 - España: Nanclares; Eva Navarro, María Méndez, Mapi León (Laia Codina, m. 66), Corrales (Agirrezabala, m. 76); Serrajordi, Mariona Caldentey (Vicky López, m. 46), Alexia Putellas (Fiamma, m. 66); Salma Paralluelo, Claudia Pina (Ona Batlle, m. 46) y Edna Imade.

0 - Ucrania: Keliushyk; Petryk (Kotiash, m. 67), Olkhova, Savka, Basanska (Korsun, m. 46); Zaborovets, Semvik; Podolska (Kravchuk, m. 46), Kunina (Kalinina, m. 67), Ovdiychuk; y Boychuk (Molodiuk, m. 67).

Goles: 1-0, m.2: Edna Imade. 2-0, m.46: Edna Imade. 3-0, m.61: María Méndez. 4-0, m.71: Eva Navarro. 5-0, m.76: Vicky López.

Árbitra: Fabienne Michel (Alemania). Amonestó a la visitante Savka (m. 26).

Incidencias: Partido correspondiente a la fase de clasificación del Mundial de 2027 disputado en el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba ante unos 13.000 espectadores.