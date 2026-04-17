Vestuario, fondo de armario, lesiones y árbitros: radiografía del cierre de temporada anticipado del Real Madrid

Poco más de un mes, siete partidos y una única competición. Eso es lo que le queda por delante al Real Madrid para dar carpetazo a una temporada sin duda para olvidar.

No va a entrar ni un solo trofeo este curso en las vitrinas. El último fue el Mundial de Clubes en diciembre de 2024, pero eso es mucho tiempo para un club de la exigencia máxima como el Real Madrid.

La derrota en Múnich empujó a los blancos hacia el abismo. Con polémica incluida, porque la rigurosa expulsión de Camavinga desató el volcán del Bayern. Los árbitros, una de las patas del banco, pero no la única, que aparecen en la radiografía del descalabro de esta campaña.

El Barça se escuda en el arbitraje tras la derrota contra el Atlético

Los problemas se han multiplicado en el Bernabéu durante estos últimos meses y han precipitado el adiós prematuro a todas las competiciones, salvo milagro en La Liga. Ya sólo el hecho de que haya habido dos entrenadores es un fiel reflejo de que nada ha salido como se esperaba.

Un vestuario revoltoso con Xabi Alonso, un fondo de armario escaso una vez más y las constantes lesiones sobre todo en la primera mitad del año, se han juntado en un cóctel definitivo para llevarse por delante las aspiraciones del Real Madrid.

El vestuario y Xabi Alonso

La temporada comenzó de una forma inmejorable para el Real Madrid. Trece victorias en los primeros doce partidos fueron tan sólo empañados por la cruel derrota ante el Atlético de Madrid. Solo una, es cierto, pero escoció en el seno del conjunto blanco.

El arranque estaba a la altura de lo esperado y colmaba las expectativas en cuanto a resultados. Quizás no en cuanto a juego, porque el equipo seguía tratando de dar con la fórmula que buscaba Xabi Alonso.

Precisamente en torno al entrenador comenzó a enturbiarse todo. Las suplencias de Vinicius hicieron mucho ruido, también la posición de Valverde y sus titularidades en el lateral derecho.

Xabi Alonso da instrucciones a sus jugadores durante la pausa de hidratación de la final de la Supercopa. Reuters

El run run se convirtió en algo más. Había una parte importante del vestuario que no tenía feeling con el tolosarra. Demasiado intervencionista Alonso, mucha táctica en los entrenamientos, y eso a algunos no les convencía.

Lo que detonó todo fue el desaire de Vinicius a su entrenador en pleno Clásico. Ante los ojos del mundo entero y en el Bernabéu, el brasileño se marchó entre gritos, gestos y aspavientos directamente al vestuario sin mediar palabra con Alonso.

"¿YOOOO?" 🤬



EL TREMENDO ENFADO DE VINICIUS AL VER QUE EL CAMBIO ERA ÉL 😡#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/5PjEwFySUh — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

Aquello dividió al madridismo, restó autoridad a Xabi en el vestuario y además la disculpa posterior de Vinicius ni siquiera incluyó a Alonso. Un auténtico polvorín.

Arbeloa pareció reconducir esta parcela desde su llegada a base de un discurso público centrado en loas y halagos constantes a sus jugadores en cada rueda de prensa.

La planificación deportiva

Hace ya años que se viene hablando de que al Real Madrid le falta fondo de armario en varias posiciones. Y temporada tras temporada llegan momentos en los que la plantilla se queda corta para las exigencias de día a día entre tantas competiciones.

Las lesiones y las circunstancias de los partidos dejan notar que en ocasiones faltan efectivos y otras veces jugadores de un perfil determinado.

Se le sigue reclamando al Real Madrid ese jugador que sea capaz de llevar la batuta en el centro del campo. Las sombras de Kroos y Modric siguen sin alejarse del Bernabéu, y el drama de Camavinga en Múnich contribuyó a alimentar más este debate.

Laterales que han sufrido de lo lindo esta temporada en ambos costados, falta de centrales de confianza por diversos motivos, o incorporaciones discutidas como la de Mastantuono, alguien que por el momento está pasando sin pena ni gloria por el conjunto blanco.

Las lesiones, un problema

Todos los equipos asumen que las lesiones forman parte del juego y tendrán su importancia en diferentes momentos de la temporada, pero la mala suerte se ha cebado con el Real Madrid en exceso.

Seguramente no sea fruto de la casualidad. El nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, donde el Real Madrid cayó en las semifinales ante el PSG, exprimió físicamente a los futbolistas. Sin apenas descanso entre una temporada y otra, ni tiempo para trabajar con el nuevo entrenador, después llegaron las consecuencias.

Xabi Alonso apenas pudo disponer de la plantilla al completo en el tiempo que fue entrenador del Real Madrid. Siempre obligado a inventar alguna alternativa, siempre llevado a reconvertir a futbolistas a otras posiciones menos naturales.

Ha habido además lesiones graves como la de Rodrygo. Cuando el Madrid trataba de recuperar al brasileño del bajón, llegó su destrozo en la rodilla y tuvo que decir adiós al curso.

Por si fuera poco, la rodilla de Mbappé y la discusión sobre si se le diagnosticó la pierna correcta o no por unas informaciones surgidas desde Francia pusieron el foco en los servicios médicos.

Los árbitros influyen

También el Real Madrid ha tenido que sufrir varias decisiones arbitrales cargadas de polémica en lo que va de temporada. Errores que han contribuido a alejar al conjunto blanco de la pelea por los títulos.

El último ejemplo de ello es la cartulina roja a Eduardo Camavinga en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich. Una expulsión muy rigurosa que escamó en el club blanco y que despertó multitud de críticas en todo el mundo por lo delicado del momento.

Mbappé, tendido en el terreno de juego con sangre en la cara. Reuters

En La Liga, el Real Madrid también puede quejarse de varias decisiones controvertidas. Como el penalti no pitado a Kylian Mbappé en el reciente partido ante el Girona por un codazo en la cara que le dejó sangrando.

En la tercera jornada, el equipo entrenado todavía por Xabi Alonso vio cómo le anulaban tres goles en el VAR contra el Mallorca. En la jornada siguiente, Huijsen fue expulsado en Anoeta durante la primera parte, algo que hizo a los blancos jugar con diez durante muchos minutos. El CTA confirmó posteriormente el error de Gil Manzano.

Gol anulado al Real Madrid por mano de Arda Güler. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/PEdXzjsRU1 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) August 30, 2025

En la duodécima jornada contra el Rayo Vallecano varios agarrones dentro del área a Bellingham y Mbappé quedaron impunes, en Montilivi no se señaló un penalti sobre Rodrygo y en Pamplona hubo mucha polémica por el penalti a Budimir y el gol de Raúl García.

Son muchos, por lo tanto, los factores que se han ido sumando en los últimos meses en torno al Real Madrid que han llevado al equipo blanco a terminar la temporada, salvo milagro en La Liga, sin títulos. Eso pesa mucho en el Bernabéu, así que seguro que ya están maquinando soluciones para el próximo curso.