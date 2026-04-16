Leo Messi pasa a los despachos y compra la UE Cornellá de Tercera RFEF

Leo Messi comienza a mirar cada vez más allá del terreno de juego. El futbolista argentino anunció este jueves a través de un comunicado que compra la UE Cornellá, club catalán que milita actualmente en Tercera RFEF.

“Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Cataluña. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, decía el comunicado emitido por el astro argentino.

Messi, todavía en activo en el Inter Miami, deja claro que no pierde de vista todo lo que sucede en España. Su adquisición se entiende como un acercamiento más al deporte catalán, y a nadie se le escapa que quiere seguir muy cerca del FC Barcelona.

Hacer crecer el club

La UE Cornellá compite esta temporada en el grupo 5 de Tercera RFEF, es decir, el quinto escalón del fútbol nacional. El conjunto catalán ocupa la tercera plaza de la clasificación a cinco puntos del líder, algo que le haría jugar el playoff de ascenso a Segunda RFEF.

Por lo tanto, Messi tiene el objetivo de desembarcar a lo grande y conseguir su primer ascenso con su nuevo club nada más llegar.

"La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo", reza el comunicado.

El Cornellá fue fundado en el año 1951 y tiene una gran solera dentro del fútbol catalán. Messi destaca el gran trabajo de cantera llevado a cabo por la entidad. De hecho, la entidad puede presumir de haber formado a jugadores profesionales de la talla de David Raya, Jordi Alba, Gerard Martín, Javi Puado, Keita Baldé, Aitor Rubial o Ilie Sánchez.

A sus 38 años, y pese a tener contrato durante todavía dos años más con el Inter Miami, Leo Messi comenzará a tener más que nunca un ojo muy cerca de Barcelona para seguir los pasos de su nuevo club.