Ferland Mendy, futbolista: "Con 14 años, tuve artritis en la cadera y una infección. El médico llegó a hablar de amputación"

Ferland Mendy, futbolista del Real Madrid, construyó su carrera desde un lugar que muy pocos conocen: una habitación de hospital y una silla de ruedas. Con solo 14 años, cuando todavía soñaba con abrirse camino en el fútbol base del PSG, una lesión desembocó en un problema mucho más grave de lo que nadie imaginaba.

"Tenía artritis en la cadera y tuve una infección, así que tuve que operarme y estuve mucho tiempo en el hospital", recordó años atrás en una entrevista concedida a la UEFA. Aquel diagnóstico marcó un antes y un después en su vida.

Lo que parecía una lesión más en un chico de cantera se transformó en un escenario límite. "Cuando me operaron, el médico vino a verme y me dijo que el fútbol había terminado para mí. Llegó incluso a hablar de una amputación", relató el lateral francés, que no esconde lo duro que fue escuchar esas palabras con apenas 14 años.

De la ilusión por ser profesional pasó de golpe al miedo a no volver a jugar… o a algo peor: perder una pierna.

El impacto físico fue tan grande como el emocional. "Tuve que estar en una silla de ruedas bastante tiempo, más tarde con muletas y luego tuve que aprender a caminar de nuevo", explicó sobre un proceso de recuperación que se prolongó durante meses.

No se trataba solo de rehabilitar un músculo o una articulación: Mendy tuvo que reaprender algo tan básico como andar, paso a paso, con dolor, paciencia y una incertidumbre constante sobre si algún día podría volver a competir.

En otra de sus confesiones, el defensa detalló hasta qué punto se alargó ese calvario: "Estuve dos meses en el hospital con las dos piernas escayoladas. Ahí fue cuando entendí que tenía que volver a aprender a caminar. Empecé y estuve como cuatro o cinco meses en rehabilitación. Aprendí a caminar un mes más tarde, aunque forzando bastante, porque me siguió doliendo durante uno o dos años".

Ferland Mendy, antes de un partido con el Real Madrid

Aquellos tiempos coincidieron con el desarrollo de sus compañeros en la academia del PSG, mientras él veía el fútbol desde fuera, luchando primero por su salud antes que por un puesto en el equipo.

Con la perspectiva que da el tiempo, Mendy condensa ese periodo de su vida en una frase que resume el giro que tomó todo: "Es una gran historia. Pasé por un momento difícil, pero salí bien. Pasé siete años en el PSG, empecé con el sub11 y me lesioné antes de ingresar en la academia".

Hoy, asentado en la banda izquierda del Real Madrid y con títulos a nivel de club y selección, aquel adolescente que escuchó hablar de amputación se ha convertido en ejemplo de resiliencia. Su trayectoria deportiva no se entiende sin aquel aviso médico que estuvo a punto de cambiarlo todo para siempre.